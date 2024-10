Infolge der staatsanwaltlichen Ermittlungen gegen den Stuttgarter Sozialverbund Neue Arbeit hat das baden-württembergische Sozialministerium immensen Druck gemacht. Dies belegt ein Schreiben an den Eva-Vorstandschef Käpplinger.

Matthias Schiermeyer 22.10.2024 - 07:00 Uhr

Es ist wohl das schärfste Schwert, das dem Landessozialministerium zur Verfügung steht: „Aufgrund der aktuell fehlenden Zuverlässigkeit können keine neuen Projekte bewilligt oder verlängert werden“, warnt Ministerialdirigent Rolf Schumacher den Vorstandsvorsitzenden der Evangelischen Gesellschaft (Eva) Stuttgart, Klaus Käpplinger, in einem „vertraulichen Schreiben“ von Anfang Oktober. Gemeint sind neue Anträge auf Mittel aus dem EU-Strukturfonds (ESF) in der laufenden Förderperiode bis 2027, die nun nicht mehr an die Eva-Tochter Neue Arbeit fließen könnten.