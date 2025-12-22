Soziologin gibt Tipps Nein sagen im Job – wie das gelingt
Zusätzliche Aufgaben übernehmen und noch mehr Stress? Wie man im Job lernt Nein zu sagen, erklärt die Soziologin Manuela Rukavina. Ein Karrierekiller muss das nicht sein.
Überstunden, zusätzliche Aufgaben, spontane Vertretungen – im Berufsalltag fällt es vielen schwer, Nein zu sagen. Stattdessen nicken viele, obwohl innerlich längst Widerstand aufkommt. Dabei ist Abgrenzung keine Schwäche, sondern eine wichtige berufliche Kompetenz, wie die Soziologin Manuela Rukavina erklärt. Sie begleitet als systemischer Coach Menschen dabei, ihre Rolle im Job bewusster zu gestalten. „Die meisten von uns wollen anderen nicht auf die Füße treten, denn das kann anstrengend sein“, sagt die 46-Jährige aus Stuttgart.