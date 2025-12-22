 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. StZ Extra
  4. Geld und Karriere

  6. Nein sagen im Job – wie das gelingt

Soziologin gibt Tipps Nein sagen im Job – wie das gelingt

Soziologin gibt Tipps: Nein sagen im Job – wie das gelingt
1
Manuela Rukavina berät als systemischer Coach in Karrierefragen. Foto: Duncan Smith

Zusätzliche Aufgaben übernehmen und noch mehr Stress? Wie man im Job lernt Nein zu sagen, erklärt die Soziologin Manuela Rukavina. Ein Karrierekiller muss das nicht sein.

Baden-Württemberg: Lea Krug (lkr)

 Überstunden, zusätzliche Aufgaben, spontane Vertretungen – im Berufsalltag fällt es vielen schwer, Nein zu sagen. Stattdessen nicken viele, obwohl innerlich längst Widerstand aufkommt. Dabei ist Abgrenzung keine Schwäche, sondern eine wichtige berufliche Kompetenz, wie die Soziologin Manuela Rukavina erklärt. Sie begleitet als systemischer Coach Menschen dabei, ihre Rolle im Job bewusster zu gestalten. „Die meisten von uns wollen anderen nicht auf die Füße treten, denn das kann anstrengend sein“, sagt die 46-Jährige aus Stuttgart.

 

Besonders heikel sei das Neinsagen für Berufseinsteigerinnen und -einsteiger. „Wer neu im Job ist, möchte gefallen, dazugehören und sich einen Platz im Team sichern“, erklärt Rukavina. Genau dann aber sei es wichtig, „Kante zu zeigen“. Denn was oft harmlos beginnt, kann schnell zur Gewohnheit werden. Wer immer wieder aus Höflichkeit Ja sagt, rutscht leicht in eine Rolle, aus der er oder sie nur schwer wieder herausfindet. Ein weitverbreiteter Irrtum im Berufsleben: Wer besonders engagiert ist, wird automatisch gesehen und wertgeschätzt. „Viele denken, dass Fleiß wahrgenommen und honoriert wird – aber das ist nicht zwangsläufig so“, sagt die Coachin. Statt Anerkennung ernten manche vor allem noch mehr Arbeit. Ohne klare Grenzen verschwimmen Zuständigkeiten, und das eigene Engagement wird schnell als selbstverständlich angesehen.

Nicht schroff oder unkollegial

Aber wie den richtigen Weg finden? „Es geht um Balance“, betont Rukavina. Ein Nein müsse nicht schroff oder unkollegial sein – aber es sollte ehrlich sein. Besonders problematisch werde es, wenn äußeres Verhalten und innere Haltung dauerhaft auseinanderklaffen. „Wenn ich Ja sage, während in mir alles Nein schreit, dann schadet das – vor allem auf Dauer“, warnt Rukavina.

Mit einer einzelnen Branche habe es im Zweifel ebenfalls nichts zu tun. Rukavina arbeitet mit ganz unterschiedlichen Organisationen: „Ich berate Mittelständler, Krankenkassen, die Polizei und auch Verwaltungen. Das Spannende ist: Die Probleme sind überall die gleichen.“ Unterschiede beim Neinsagen sieht die Soziologin vor allem zwischen den Geschlechtern. „Frauen tun sich schwerer damit als Männer“, sagt sie. Sie seien oft stärker beziehungsorientiert, und weil ein Nein auch konfrontativ sein kann, falle es ihnen daher schwerer, es auszusprechen.

Unsere Empfehlung für Sie

Jahreseinkommen: Diese 10 Jobs versprechen ein Gehalt von 100.000 Euro

Jahreseinkommen Diese 10 Jobs versprechen ein Gehalt von 100.000 Euro

Ein Jahreseinkommen von 100.000 Euro wirkt unerreichbar? Wir zeigen, in welchen Berufen das realistisch ist – und was man dafür mitbringen muss.

Ein weiteres Hindernis ist Erschöpfung: Wer müde und ausgelaugt ist, tut sich besonders schwer, Nein zu sagen. „Das hat mit dem Dopamin im Körper zu tun“, erklärt Rukavina. Fehlt es an Energie, greifen Menschen häufiger zu kurzfristigen Lösungen – etwa einem schnellen Ja, um Konflikte zu vermeiden, erklärt die Soziologin. Auch wenn dieser Zusammenhang nicht immer sofort sichtbar ist, spielen ausreichender Schlaf und gute Selbstfürsorge eine zentrale Rolle beim Neinsagen.

Perspektivewechsel kann helfen

Wer unsicher ist, ob er zu einer zusätzlichen Aufgabe Ja oder Nein sagen soll, dem empfiehlt Rukavina einen Perspektivwechsel. Hilfreich sei die Frage, wie es einem ganz realistisch in der Zukunft mit dieser Aufgabe gehen wird – etwa in einer Woche oder in einem Monat. Fühlt sich der Gedanke daran schon jetzt belastend oder schwer an, sei das ein deutliches Signal: Dann solle man auch Nein sagen. Entscheidungen gegen das eigene Gefühl führten selten zu guten Ergebnissen – weder für sich selbst noch für die Qualität der Arbeit.

Aber warum fällt es vielen Menschen überhaupt so schwer, Nein zu sagen? „Das hat auch mit Erwartungshaltungen zu tun, und die sind oftmals nicht klar definiert“, erklärt Rukavina. Häufig sei unklar, was von einem erwartet wird – und ob es überhaupt legitim ist, eine Aufgabe abzulehnen. Diese Unsicherheit führe dazu, dass viele automatisch Ja sagen, um keinen Konflikt zu riskieren oder um nicht negativ aufzufallen.

Unsere Empfehlung für Sie

Sonja Balodis: „Erfolg misst sich nicht in Arbeitsstunden“ – die Tipps der Schiesser-Chefin

Sonja Balodis „Erfolg misst sich nicht in Arbeitsstunden“ – die Tipps der Schiesser-Chefin

Schiesser-CEO Sonja Balodis erzählt im Interview von ihrem Weg vom Schneideratelier bis an die Unternehmensspitze und gibt wertvolle Tipps für die eigene Karriere.

Das Neinsagen müsse außerdem nicht immer ausführlich begründet werden. Auch ein schlichtes „Nein“ dürfe geübt werden, betont Rukavina. „Seien Sie ruhig direkt und schwächen Sie Ihre Aussage nicht im nächsten Atemzug wieder ab“, rät die Soziologin. Wer nach einem Nein sofort Rechtfertigungen oder Entschuldigungen nachschiebt, sende unbewusst das Signal, doch noch verhandelbar zu sein. „Probieren Sie es auch im Alltag aus und beobachten Sie, was ein einfaches Nein bewirkt“, ergänzt sie. Oft sei die Sorge größer als die tatsächliche Reaktion des Gegenübers.

Weitere Artikel zum Thema Geld und Karrier finden Sie hier.

Weitere Themen

Ü50 und der Eintritt in die Rente: Wie der Abschied vom Job nicht zur Krise wird – das rät eine Beraterin

Ü50 und der Eintritt in die Rente Wie der Abschied vom Job nicht zur Krise wird – das rät eine Beraterin

Abfindungsprogramme und vorzeitiger Rentenbeginn: Viele Ü50-Erwerbslose finden trotz langer Suche keine neue Arbeit mehr. Eine Beraterin gibt Tipps, wie der Abschied vom Beruf gelingt.
Von Michael Weißenborn
Angst vor der Zukunft: Future Thinking für die eigene Karriere nutzen: Expertin verrät wie

Angst vor der Zukunft Future Thinking für die eigene Karriere nutzen: Expertin verrät wie

Future Thinking hilft gegen Zukunftsangst und kann bei der eigenen Karriereplanung helfen, sagt die Innovationsmanagerin Elle Langer. Die Tipps der Unternehmerin.
Von Lea Krug
Einsteiger und Privatanleger: In Gold investieren – aber wie?

Einsteiger und Privatanleger In Gold investieren – aber wie?

Münzen, Barren oder Zertifikate – Gold gilt als sicherer Hafen. Welche Risiken und Optionen Einsteiger und Privatanleger haben.
Von Imelda Flaig
Geld anlegen in Bitcoin und Co.: Chancen, Risiken – und was Einsteiger auf keinen Fall tun sollten

Geld anlegen in Bitcoin und Co. Chancen, Risiken – und was Einsteiger auf keinen Fall tun sollten

Sind Kryptowährungen eine sinnvolle Geldanlage – oder ein teures Risiko? Drei Experten geben Tipps, wie der Einstieg gelingt – und welche Fehler man vermeiden sollte.
Von Jonas Schöll
Geldanlage mit KI: So legen Sie mit ChatGPT & Co. Geld an

Geldanlage mit KI So legen Sie mit ChatGPT & Co. Geld an

Immer mehr Menschen nutzen KI-Programme wie ChatGPT für die Geldanlage. Doch können sie Bankberater ersetzen? Erfahren Sie, worauf Sie bei der Geldanlage achten müssen.
Von Daniel Gräfe
Lkw-Fahrer Franco Filippone: „Sie sterben sozusagen am Arbeitsplatz“ – Aber das erwähnt keiner

Lkw-Fahrer Franco Filippone „Sie sterben sozusagen am Arbeitsplatz“ – Aber das erwähnt keiner

Seit 40 Jahren fährt Franco Filippone im Fernverkehr. Er hat einen Eimer für die Notdurft, kaum soziale Kontakte, Angst vor Unfällen und wenig Schlaf.
Von Daniel Gräfe
5670 Euro unter 30 - das geht mit Ausbildung

Einstiegsgehälter 5670 Euro unter 30 - das geht mit Ausbildung

Junge Ärzte und Ingenieure freuen sich über ihre Kontostände. Doch auch die Einstiegsgehälter anderer Berufe können sich sehen lassen. Wer früh im Job gutes Geld verdient.
Von Jonas Schöll
Seltener Einblick: Das muss ein Flink-Fahrer für 12,82 Euro die Stunde leisten

Seltener Einblick Das muss ein Flink-Fahrer für 12,82 Euro die Stunde leisten

Flink expandiert in Stuttgart und wirbt mit Lebensmittel-Lieferungen „in Minuten“. So sieht der Alltag der Mitarbeiter im Lager und auf der Straße aus.
Von Daniel Gräfe
Hype um den „Heiligen Amumbo“: Anleger beten diesen ETF an – sind sie genial oder irre?

Hype um den „Heiligen Amumbo“ Anleger beten diesen ETF an – sind sie genial oder irre?

In Finanzforen wird ein ETF als „Heiliger Amumbo“ gefeiert. Sein Kurs ist um mehr als 5000 Prozent gestiegen. Doch der vermeintliche Heilsbringer hat seine Schattenseiten.
Von Jonas Schöll
Berufe mit hohem Einkommen: Top-Gehalt ohne Studium – das sind die bestbezahlten Jobs

Berufe mit hohem Einkommen Top-Gehalt ohne Studium – das sind die bestbezahlten Jobs

Wer viel Geld verdienen will, braucht einen Hochschulabschluss – nicht unbedingt! In manchen Berufen winken auch ohne Studium attraktive Gehälter.
Von Jonas Schöll
Weitere Artikel zu Geld und Karriere Job Karriere Stuttgart
 
 