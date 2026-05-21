Heute Nacht hebt der 12. Testflug des SpaceX-Starships ab. Warum dieser Flug besonders ist und wo Sie den Livestream verfolgen können, erfahren Sie hier.
SpaceX steht heute vor einem weiteren Meilenstein in der Entwicklung seiner Schwerlastrakete Starship. Mit Flight 12 wird erstmals die überarbeitete Version 3 der Rakete getestet. Der Start ist für heute, um 17:30 Uhr (CT) angesetzt. Durch die Zeitverschiebung erfolgt der Start in Deutschland heute in der Nacht zu Freitag um 00:30 Uhr. Ein Livestream wird 45 Minuten vor dem Start auf der SpaceX-Webseite und auf X @SpaceX verfügbar sein.