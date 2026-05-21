Heute Nacht hebt der 12. Testflug des SpaceX-Starships ab. Warum dieser Flug besonders ist und wo Sie den Livestream verfolgen können, erfahren Sie hier.

SpaceX steht heute vor einem weiteren Meilenstein in der Entwicklung seiner Schwerlastrakete Starship. Mit Flight 12 wird erstmals die überarbeitete Version 3 der Rakete getestet. Der Start ist für heute, um 17:30 Uhr (CT) angesetzt. Durch die Zeitverschiebung erfolgt der Start in Deutschland heute in der Nacht zu Freitag um 00:30 Uhr. Ein Livestream wird 45 Minuten vor dem Start auf der SpaceX-Webseite und auf X @SpaceX verfügbar sein.

Ein historischer Testflug mit Starship V3 Der Flug markiert eine Premiere, denn erstmals kommt die neue Version 3 der Rakete zum Einsatz. Mit einer Höhe von 124 Metern und den leistungsstärkeren Raptor-3-Triebwerken setzt SpaceX auf eine weiterentwickelte Technologie, die die Grundlage für zukünftige Missionen bilden soll.

(Fast) reibungslose Vorbereitungen für den Start

Die Vorbereitungen für den 12. Testflug des Starships waren alles andere als einfach. Seit dem letzten Flug im Oktober 2025 hat SpaceX zahlreiche Herausforderungen gemeistert, um die neue Version 3 der Rakete einsatzbereit zu machen. Neben der Entwicklung des leistungsstärkeren Raptor-3-Triebwerks und der Anpassung der Raketenstruktur musste auch ein komplett neues Startpad gebaut werden.

Rückschläge blieben dabei nicht aus. So führte ein Drucktest im November 2025 zur Explosion eines Boosters, was die Zeitpläne erheblich verzögerte. Auch das neue Startpad 2 erwies sich als anfällig, etwa durch Probleme mit dem Wassersprühsystem, die zu einem abgebrochenen Triebwerkstest führten. Dennoch arbeitete SpaceX unermüdlich daran, diese Hürden zu überwinden.

Im Mai 2026 konnte schließlich ein vollständiger Brenntest des Super-Heavy-Boosters mit allen 33 Triebwerken erfolgreich durchgeführt werden. Auch die Generalprobe mit vollständig betankter Rakete verlief reibungslos. Trotz der vielen Schwierigkeiten und Verzögerungen ist SpaceX nun bereit, mit Flight 12 einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung des Starship-Programms zu setzen.

Der geplante Ablauf von Flight 12

Flight 12 wird ein suborbitaler Testflug sein. Der Super-Heavy-Booster und die Oberstufe sollen nach dem Start im Ozean wassern. Anders als beim vorherigen Testflug wird der Booster nicht mit dem Mechazilla-Turm aufgefangen. Stattdessen liegt der Fokus auf der Flugstabilität und der neuen Konstruktion, insbesondere den vergrößerten Gitterflossen, die nun mit drei statt vier Flossen auskommen.

Bedeutung für SpaceX und die NASA

Dieser Testflug ist nicht nur für SpaceX, sondern auch für die NASA von großer Bedeutung. Die NASA plant, eine angepasste Starship-Oberstufe als Mondlandefähre im Rahmen ihres Artemis-Programms einzusetzen. Bevor dies möglich ist, muss Starship jedoch noch weitere Tests bestehen, darunter den Nachweis, dass es den Orbit erreichen und im All betankt werden kann.

Ein weiterer Schritt in Richtung Zukunft

Flight 12 ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu diesen Zielen. Der heutige Testflug wird mit Spannung erwartet, da er wichtige Erkenntnisse für die zukünftige Entwicklung des Starship-Programms liefern soll.