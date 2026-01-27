Der Flugzeugträger „Abraham Lincoln“ verstärkt jetzt die US-Streitmacht in Nahost. Irans Religionsführer Khamenei soll schon im Bunker sein.
Eine „große Armada“ habe er um den Iran zusammengezogen, sagt US-Präsident Donald Trump. Seit Wochen droht er mit Angriffen auf die Islamische Republik, weil das Regime den jüngsten Volksaufstand niederschlagen ließ und nach Angaben von Menschenrechtlern mehr als 6000 Menschen tötete. Bisher zögerte Trump mit Luftangriffen, auch weil seine „Armada“ noch nicht vollständig war. Nun ist der Flugzeugträger „Abraham Lincoln“ mit seinen 90 Kampfflugzeugen an Bord im Nahen Osten eingetroffen. Noch hat Trump den Einsatzbefehl nicht gegeben – er will den Iran zu Verhandlungen zwingen.