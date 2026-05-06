Spargel in Stuttgarts Gastro Es muss nicht immer Flädle sein
Je länger die Saison dauert, desto mehr steigt – ob im Restaurant oder zuhause – die Lust auf auch mal andere Spargelgerichte. Wir stellen Inspirationen aus Stuttgarter Restaurants vor.
Je länger die Saison dauert, desto mehr steigt – ob im Restaurant oder zuhause – die Lust auf auch mal andere Spargelgerichte. Wir stellen Inspirationen aus Stuttgarter Restaurants vor.
Nichts gegen klassische Begleiter wie Flädle und Hollandaise, auch eine schaumige Suppe oder ein cremiger Risotto können Spargelfans erfreuen. Aber mit dem Stangengemüse lässt sich noch mehr anfangen. Hier einige Empfehlungen aus Stuttgarts Gastronomie.