Daniela Burmeister ist in stürmischen Zeiten neue Leiterin des Amts für Soziales und Teilhabe in Stuttgart geworden. Im Dezember wurde sie gewählt, seit März hat sie die Führung übernommen. Dazwischen musste ihr Amt im Haushalt bluten und stand wochenlang in den Schlagzeilen – wegen der fristlosen Kündigung eines Trägers in der Schulbegleitung und ausbleibenden Zahlungen in der Behindertenhilfe. Die 54-Jährige zeigt sich im Interview aber unerschrocken und macht klar: Sie sieht das Soziale als Anker der Gesellschaft, das sie vor zu großen Kürzungen bewahren will.