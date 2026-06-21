Der Landesparteitag wählt Isabel Cademartori und Robin Mesarosch zu neuen SPD-Vorsitzenden. Den beiden gelingt der Start ins Amt reibungslos.
21.06.2026 - 11:10 Uhr
Die SPD Baden-Württemberg hat eine neue Doppelspitze. Beim zweitägigen Delegiertenparteitag in Ulm wurden die Mannheimer Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori und ihr früherer Parlamentskollege Robin Mesarosch aus Sigmaringen zu Nachfolgern des bisherigen Vorsitzenden Andreas Stoch gewählt. Der Konvent bestätigte damit das Votum eines Mitgliederentscheids, den die beiden mit absoluter Mehrheit gewonnen hatten. Stoch hatte nach dem Beinahe-Aus bei der vergangenen Landtagswahl auf eine erneute Kandidatur verzichtet.