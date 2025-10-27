Spektakuläre Pläne: Geschwister möbeln altes Marbacher Wasserkraftwerk zur Eventlocation auf

Das Wasserkraftwerk am Neckar zählt zu den markantesten Gebäuden auf Marbacher Gemarkung – und war doch die meiste Zeit seines Bestehens verwaist. Die Maschinen wurden 1938 abgestellt, nicht einmal 40 Jahre nach der Einweihung. Erst 2007 kehrte wieder Leben in das architektonische Schmuckstück ein, als der Murrer Unternehmer Ulf Bräutigam das Zepter übernahm, das Kleinod kernsanierte und in ein atemberaubendes Wohnhaus umgestaltete. Nach seinem Tod im vergangenen Jahr war die Zukunft des Anwesens zunächst ungewiss. Doch nun steht fest, dass seine Kinder große Pläne für den Klinkerstein-Bau haben. Sie wollen dort eine Eventlocation etablieren.