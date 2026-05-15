Spendenlauf für Kinderrechte 13.000 Menschen laufen fast sieben Mal um die Welt
Was für eine Leistung! Fast 13.000 Läuferinnen und Läufer legen 265.331 Kilometer zurück und machen so auf die Rechte von Kindern aufmerksam.
Was für eine Leistung! Fast 13.000 Läuferinnen und Läufer legen 265.331 Kilometer zurück und machen so auf die Rechte von Kindern aufmerksam.
Im Endspurt ist nochmal ordentlich was dazu gekommen. „Heute morgen wurden uns noch 238.000 gelaufene Kilometer gemeldet und wir waren schon davon überwältigt“, ließ Marlies Marten von der Bürgerstiftung Stuttgart ahnen, wie gespannt das Endergebnis des 24-Tage-Laufs erwartet wurde.