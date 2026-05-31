Ein Stuttgarter Ehepaar organisiert seit Kriegsbeginn in der Ukraine immer neue Hilfstransporte. Weil die Spendenfreude schwindet, muss es kreativ vorgehen – notfalls mit Humor.
Braune Schachteln bestimmen seit vier Jahren und drei Monaten ihr Leben: Kartons, Kartons, Kartons – jeder vollgepackt und mit Inhaltsverzeichnis beschriftet. Seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine betreiben Switlana und Florian Dietz einen Umschlagplatz für Spendenpakete, die sie alle paar Wochen mit ihrem „Obelix“ getauften VW-Crafter gut 1300 Kilometer weit von Stuttgart-Möhringen gleich hinter die Westgrenze des kriegsgeschundenen Landes bringen. Eineinhalb Tage hin, eineinhalb Tage zurück – jeweils begleitet von Freunden und Bekannten, damit beide nicht gleichzeitig fahren müssen.