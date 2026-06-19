Aufgrund des Lkw-Brands von Anfang März verzögern sich die seit Jahren andauernden Sanierungsarbeiten, wie die Autobahn GmbH mitteilt. Jetzt am Wochenende wird der Tunnel gesperrt.

Die Sanierung des Engelbergtunnels dauert länger als geplant. „Wegen der durch den Lkw-Brand entstandenen Verzögerungen verschiebt sich die für Sommer 2026 geplante Fertigstellung der Ertüchtigung des Engelbergtunnels in den Herbst 2026“, vermeldet die Betreiberin, die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest. Anfang März hatte ein LkW-Anhänger im Tunnel Feuer gefangen und erheblichen Schaden angerichtet.

Seit der Eröffnung des Engelbergtunnels im Jahr 1999 gibt es überdies Schäden aufgrund des aufquellenden Minerals Anhydrit. Dass diese Schwierigkeiten auch weiterhin Auswirkungen haben würden, war zwar bereits beim Bau bekannt gewesen. Die ohnehin extradicken Wände waren dem Druck jedoch nicht gewachsen.

Engelbergtunnel bei Leonberg: Seit vielen Jahren wird saniert, Grund ist ein Mineral

Also wird seit vielen Jahren nachgebessert. In der vom Lkw-Brand im März betroffenen Weströhre wurde bereits auf einer Länge von rund 180 Metern eine neue Zwischendecke eingezogen, die beim Feuer glücklicherweise keinen Schaden nahm. Die Arbeiten in der Oströhre an einer zweiten Zwischendecke dauern an. Die Decken sollen den Druck aufnehmen, den das quellende Anhydrit verursacht.

Der Engelbergtunnel: Die Sanierungsarbeiten dauern länger als geplant. Foto: Marius Venturini

Los ging das Ganze im September 2019 zunächst unter der Fahrbahn, im Jahr 2021 starteten die Arbeiten dann im „Verkehrsraum“ der Weströhre. Die Kosten der sogenannten Hauptmaßnahme waren ursprünglich auf rund 130 Millionen Euro beziffert worden.

Dass es nun zu einer neuerlichen Sperrung des Engelbergtunnels kommt, hängt mit der Sanierung und nicht mit den Brandfolgen zusammen. „Im Rahmen der Erneuerung der Sicherheits- und Betriebstechnik des Engelbergtunnels wird am kommenden Wochenende ein planmäßiges Software-Update durchgeführt“, schreibt die Autobahn GmbH. Dafür müssten beide Tunnelröhren von Samstag, 20. Juni, 22 Uhr, bis Sonntag, 21. Juni, 10 Uhr, voll gesperrt werden. Der ADAC weist auch in seiner Stauprognose für dieses Wochenende darauf hin.

„Aufgrund erforderlicher Funktionstests der Sicherheitseinrichtungen kommt es zu akustischen Signalen und gegebenenfalls zu Staubentwicklung“, schreibt die Autobahn GmbH außerdem. Während der Sperrung wird der Verkehr über die ausgeschilderten Umleitungen über Leonberg und Ditzingen geleitet.

Reparatur in Weströhre des Engelbergtunnel noch nicht ganz abgeschlossen

Die „Ertüchtigungsmaßnahme“ in der Oströhre in Fahrtrichtung Heilbronn – die eigentliche Baustelle des Engelbergtunnels – sei nach dem Lkw-Brand Anfang März wieder in den Normalbetrieb übergegangen. „Die Arbeiten finden überwiegend nachts unter Vollsperrung der ‚Arbeitsröhre‘ statt, während der Verkehr Richtung Heilbronn auf einem Fahrstreifen durch die Weströhre geführt wird“, umschreibt die Autobahn GmbH die Art und Weise.

Allerdings sind auch die Brandschäden in der Weströhre (Fahrtrichtung Karlsruhe/München) noch nicht vollständig behoben. Am Tunnelportal gilt daher weiterhin Tempo 40. Die restlichen Reparaturarbeiten erfolgen parallel und werden weiterhin nächtliche Sperrungen von Fahrstreifen erfordern, da der notwendige Platz für die Arbeitsstellen bereitgestellt werden muss.