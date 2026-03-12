Nach dem folgenschweren Brand eines Lkw-Aufliegers im Engelbergtunnel bei Leonberg laufen die Reparaturarbeiten an der beschädigten Röhre. Eine Spur soll bald wieder befahrbar sein.
12.03.2026 - 15:13 Uhr
Nach dem verheerenden Brand eines Sattelzug-Aufliegers im Engelbergtunnel bei Leonberg laufen die Reparaturarbeiten an der betroffenen Weströhre mit Hochdruck. Wie die Autobahn GmbH nun berichtet, soll in der Röhre zum Ende kommender Woche zunächst ein Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe/München freigegeben werden.