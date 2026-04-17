Sperrung im Stuttgarter Norden: Baustelle schürt Existenzängste von Geschäftsfrauen

„Wir fühlen uns einfach nicht ernst genommen“, betont Dr. Katharina Mayer-Eichberger. Die Leiterin der Kinderwunschpraxis Villa Haag im Herdweg kritisiert die mangelnde Kooperation und fehlende Kommunikation der Stadt. Der Grund ist die bereits seit September vergangenen Jahres laufenden Kanalarbeiten in der Straße im Stuttgarter Norden. „Unsere Patienten finden einfach nicht mehr zu uns oder müssen deutlich längere Anfahrtswege in Kauf nehmen. Dadurch haben wir erhebliche Umsatzeinbußen“, sagt die Ärztin. Und eine Besserung ist nicht in Sicht, schließlich soll die Baustelle noch bis Mai 2027 bestehen bleiben.