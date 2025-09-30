Der Aussichtsturm „Hohe Warte“ bei Pforzheim wird wegen Einsturzgefahr zurückgebaut. Die Stadt wurde bereits im September 2024 auf Risse im Holz aufmerksam gemacht.
30.09.2025 - 17:38 Uhr
Durchfeuchtetes Holz, Pilzbefall und Fäulnis – die Konstruktion des 40 Meter hohen Aussichtsturms „Hohe Warte“ bei Pforzheim ist einsturzgefährdet. Nach dem kürzlich veröffentlichten Gutachten ist klar: Der Turm, der wegen des Suizids von drei Mädchen im vergangenen Jahr traurige Bekanntheit erlangte, muss noch vor dem Winter schrittweise zurückgebaut werden.