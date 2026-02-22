Mit einem Remis fährt der VfB Stuttgart nach dem Sonntagsspiel gegen den 1. FC Heidenheim nach Hause. Der Tabellenletzte setzte dem Verein mit dem Brustring schwer zu.

red/dpa 22.02.2026 - 21:36 Uhr

Mit einem 3:3 trennt sich der VfB Stuttgart am Sonntagabend vom 1. FC Heidenheim. Die Schwaben konnten sich gegen das Tabellenschlusslicht nicht durchsetzen – und holte kurz vor Schluss zum Unentschieden. Das Team von Sebastian Hoeneß offenbarte zahlreiche Schwächen. Heidenheim hingegen war kurz davor, als Tabellenletzter gegen den VfB zu gewinnen.