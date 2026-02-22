Mit einem Remis fährt der VfB Stuttgart nach dem Sonntagsspiel gegen den 1. FC Heidenheim nach Hause. Der Tabellenletzte setzte dem Verein mit dem Brustring schwer zu.

Mit einem 3:3 trennt sich der VfB Stuttgart am Sonntagabend vom 1. FC Heidenheim. Die Schwaben konnten sich gegen das Tabellenschlusslicht nicht durchsetzen – und holte kurz vor Schluss zum Unentschieden. Das Team von Sebastian Hoeneß offenbarte zahlreiche Schwächen. Heidenheim hingegen war kurz davor, als Tabellenletzter gegen den VfB zu gewinnen.

 

Der Ostalb-Club erkämpfte sich vor 15.000 Zuschauern gegen den großen Favoriten das 3:3 (2:2). In der 83. Minute jubelten die Heidenheimer noch über das 3:2 des eingewechselten Sirlord Conteh, doch fünf Minuten später glich Deniz Undav noch für den VfB noch aus.

Chris Führich (5. Minute) und Maximilian Mittelstädt (44./Foulelfmeter) hatten zuvor für den VfB getroffen. Die Heidenheimer Tore erzielten Winter-Rückkehrer Eren Dinkci (20.) und Arijon Ibrahimovic (34./Foulelfmeter). In der Tabelle bleibt Heidenheim mit nun 14 Punkten Letzter, der VfB mit 43 Zählern Vierter.