Der Spielmacher des A-Kreisligisten SG Weilimdorf hat 26 Tore erzielt, drei zuletzt im Ortsduell. Wie es zur verbesserten Ausbeute kommt und von wem er am liebsten bedient wird.
22.04.2026 - 16:24 Uhr
Zweifelsohne, das Ortsduell mit dem TSV Weilimdorf II ist eines der wichtigsten Spiele der Saison, da will man nicht als Verlierer vom Platz gehen. In der Hinrunde gab es noch ein brüderliches 3:3. Im Rückspiel am vergangenen Sonntag sah das anders aus, da gewann die SG aus dem Stadtteil Weilimdorf mit 4:1. Einen großen Anteil mit drei Treffern hatte Argon Gaxherri. Deshalb und weil der 20-Jährige überhaupt eine herausragende Runde spielt, ist er unser Spieler der Woche.