Trotz seiner jungen Jahre ist der Mittelfeldspieler eine feste Größe beim Stuttgarter Überraschungsteam ASV Botnang. Ursprünglich hatte sein Coach anderes mit ihm vor.
29.04.2026 - 16:48 Uhr
Der ASV Botnang liefert Woche für Woche starke Leistungen ab und thront als Aufsteiger überraschend an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga. Einen ordentlichen Anteil daran hat schon die ganze Saison über einer der Jüngsten: Darwan Hassan. Der 20-Jährige bot am vergangenen Sonntag beim 5:0-Erfolg im Gipfeltreffen mit dem TV Darmsheim sogar noch mehr als sonst – und zwar einen Hattrick. Aufgrund seiner konstanten Darbietungen und dieses Ausrufezeichens im Spitzenspiel ist der Mittelfeldspieler unser Spieler der Woche.