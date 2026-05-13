Spieler der Woche Itzak Sandoval Ein Typ wie Robben – Vaihingens US-Talent träumt von der großen Fußballbühne
13.05.2026 - 16:26 Uhr
Eine Oberschenkelverletzung hatte den Winterneuzugang Itzak Sandoval anfangs ausgebremst. Mit seinem ersten Startelfeinsatz Mitte April kam der 20-Jährige dann in der Fußball-Bezirksliga an. Seither feierte er mit seinem Verein SV Vaihingen drei Siege in vier Spielen – nicht zuletzt dank ihm. Vorläufiger Höhepunkt: Am vergangenen Sonntag beim beeindruckenden 6:1-Erfolg gegen den Spitzenreiter ASV Botnang steuerte der junge US-Amerikaner zwei Torvorlagen und einen Treffer bei. Damit ist er unser „Spieler der Woche“.