Spielerin des GC Stuttgart Solitude Golf-Profi Helen Briem dominiert bei LET in Evian
Die 20-Jährige, die für den GC Solitude aus Mönsheim in der Golf-Bundesliga antritt, gewinnt mit deutlichem Vorsprung bei der Jabra Ladies Open de France.
Die 20-Jährige, die für den GC Solitude aus Mönsheim in der Golf-Bundesliga antritt, gewinnt mit deutlichem Vorsprung bei der Jabra Ladies Open de France.
Es war eine Demonstration der Stärke: Mit Runden von 69, 65 und 67 Schlägen blieb Helen Briem am Ende zwölf unter Par – ihr Vorsprung auf die ersten Verfolgerinnen betrug am Ende beeindruckende sieben Schläge. Deutlicher hatte in dieser Saison bisher auf der Ladies European Tour (LET) noch keine Athletin ihre Verfolgerinnen distanziert.