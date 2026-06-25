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  6. Golf-Profi Helen Briem dominiert bei LET in Evian

Spielerin des GC Stuttgart Solitude Golf-Profi Helen Briem dominiert bei LET in Evian

Spielerin des GC Stuttgart Solitude: Golf-Profi Helen Briem dominiert bei LET in Evian
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Auf dem Grün zuhause: Golferin Helen Briem Foto: IMAGO/Action Plus

Die 20-Jährige, die für den GC Solitude aus Mönsheim in der Golf-Bundesliga antritt, gewinnt mit deutlichem Vorsprung bei der Jabra Ladies Open de France.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Es war eine Demonstration der Stärke: Mit Runden von 69, 65 und 67 Schlägen blieb Helen Briem am Ende zwölf unter Par – ihr Vorsprung auf die ersten Verfolgerinnen betrug am Ende beeindruckende sieben Schläge. Deutlicher hatte in dieser Saison bisher auf der Ladies European Tour (LET) noch keine Athletin ihre Verfolgerinnen distanziert.

 

„Ich wusste eigentlich erst an der 18 beim letzten Putt, dass es so deutlich ist. Wobei ich mir nicht sicher war, ob das auch stimmt, denn es hat mich tatsächlich etwas verwundert“, sagte die 20-Jährige vom Mönsheimer GC Solitude. Nach einer starken 65 am zweiten Wettkampftag ging Helen Briem mit drei Schlägen Vorsprung in die Finalrunde, wo sie nach dem ersten Birdie richtig zur Sache ging. Unwiderstehlich zog Briem, bei der Vater Jochen am Bag war, davon und ging einem mehr als souveränen Sieg entgegen.

Nächster Karriereschritt wartet auf Golf-Profi Helen Briem

Dass ihr zweiter LET-Erfolg in Evian am Genfer See gelang, ist vielleicht ein Fingerzeig des Schicksals. Auch wenn die Aussichten, in diesem Jahr das Major an gleicher Stelle spielen zu können, vorher schon mehr als nur gut waren, steht mit diesem Sieg fest, dass sich Helen Briem beim einzigen Major auf kontinentaleuropäischem Boden mit der kompletten Weltspitze messen darf. Zudem ist auch der Startplatz bei der AIG Women’s Open fest gebucht. Bei beiden Majors sicher im Feld zu sein, ist für Helen Briem ein weiterer Schritt auf der Karriereleiter. In der Order of Merit machte Briem einen großen Sprung und hüpfte von Platz 75 auf Rang zwölf.

Helen Briem beherrscht das spektakuläre Distanz-Spiel. Foto: IMAGO/Golffile/IMAGO/Phil Inglis

„Ich war letztes Jahr oft nah dran, aber es hat dann nie ganz gereicht“, sagte die groß gewachsene junge Frau aus Nürtingen, „von dem her bin ich sehr froh, auch wie ich mich mental und vor allem im Putten entwickelt habe. Beim Major 2025 gab es ein bisschen ein mentales Schlüsselerlebnis und nun zu sehen, wie ich das alles händeln kann, ist toll.“

Auch Kollegin Sattelkau jubelt mit siegreicher Briem

Celina Sattelkau, die mit Helen Briem gemeinsam im Golf Team Germany großartige Turniere gespielt hat und nicht zuletzt in Frankreich auf Le Golf National und Golf de Saint-Nom-la-Bretèche im Jahr 2022 bei der Team-WM den ersten Platz um nur einen Schlag verpasst hatte, feierte auf dem 18. Grün ausgelassen mit der Teamkollegin. „Es freut mich riesig für Helen, dass sie diesen Sieg nach vielen zweiten Plätzen nun so dominant für sich entscheiden konnte“, sagte Sattelkau, „als Freundin und Kollegin weiß ich, wie es hinter den Kulissen aussieht, deswegen bin ich sehr stolz auf Helen und ihre sportliche sowie persönliche Entwicklung!“

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