Die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer findet vom 11. Juni bis 16. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Das sind der Spielplan, die Termine und Uhrzeiten der Spiele im Überblick.

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer findet vom 11. Juni bis zum 16. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Es wird eine WM der Superlative! 48 Mannschaften spielen in der Gruppenphase in zwölf Gruppen um den Einzug in das Sechzehntelfinale. In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Informationen zu den Spielterminen und Uhrzeiten von der Vorrunde bis zum Finale bei der Fußball-WM 2026.

 

Gruppen der Vorrunde der Fußball-WM 2026

In der Vorrunde treten insgesamt 48 Mannschaften in zwölf Gruppen mit jeweils vier Mannschaften gegeneinander an. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt in der Gruppe E mit Curacao, Ecuador und der Elfenbeinküste. Die Gruppenersten und - zweiten sowie acht Gruppendritte qualifizieren sich für das Sechzehntelfinale. 

 
  • Gruppe A: Mexiko, Südafrika, Südkorea, UEFA 4
  • Gruppe B: Kanada, Katar, Schweiz, UEFA 1
  • Gruppe C: Brasilien, Haiti, Marokko, Schottland
  • Gruppe D: Australien, Paraguay, UEFA 3, USA
  • Gruppe E: Curacao, Deutschland, Ecuador, Elfenbeinküste
  • Gruppe F: Japan, Niederlande, Tunesien, UEFA 2
  • Gruppe G: Ägypten, Belgien, Iran, Neuseeland
  • Gruppe H: Kap Verde, Saudi-Arabien, Spanien, Uruguay
  • Gruppe I: FIFA 2, Frankreich, Norwegen, Senegal
  • Gruppe J: Algerien, Argentinien, Jordanien, Österreich
  • Gruppe K: FIFA 1, Kolumbien, Portugal, Usbekistan
  • Gruppe L: England, Ghana, Kroatien, Panama

Spielplan der Vorrunde der Fußball-WM der Männer 2026

Donnerstag, 11. Juni 2026, Vorrunde, 1. Spieltag

  • 21:00 Uhr: Mexiko gegen Südafrika

Freitag, 12. Juni 2026, Vorrunde, 1. Spieltag

  • 04:00 Uhr: Südkorea gegen UEFA 4
  • 21:00 Uhr: Kanada gegen UEFA 1

Samstag, 13. Juni 2026, Vorrunde, 1. Spieltag

  • 03:00 Uhr: USA gegen Paraguay
  • 21:00 Uhr: Katar gegen Schweiz

Sonntag, 14. Juni 2026, Vorrunde, 1. Spieltag

  • 00:00 Uhr: Brasilien gegen Marokko
  • 03:00 Uhr: Haiti gegen Schottland
  • 06:00 Uhr: Australien gegen UEFA 3
  • 19:00 Uhr: Deutschland gegen Curacao
  • 22:00 Uhr: Niederlande gegen Japan

Montag, 15. Juni 2026, Vorrunde, 1. Spieltag

  • 01:00 Uhr: Elfenbeinküste gegen Ecuador
  • 04:00 Uhr: UEFA 2 gegen Tunesien
  • 18:00 Uhr: Spanien gegen Kap Verde
  • 21:00 Uhr: Belgien gegen Ägypten

Dienstag, 16. Juni 2026, Vorrunde, 1. Spieltag

  • 00:00 Uhr: Saudi-Arabien gegen Uruguay
  • 03:00 Uhr: Iran gegen Neuseeland
  • 21:00 Uhr: Frankreich gegen Senegal

Mittwoch, 17. Juni 2026, Vorrunde, 1. Spieltag

  • 00:00 Uhr: FIFA 2 gegen Norwegen
  • 03:00 Uhr: Argentinien gegen Algerien
  • 06:00 Uhr: Österreich gegen Jordanien
  • 19:00 Uhr: Portugal gegen FIFA 1
  • 22:00 Uhr: England gegen Kroatien

Donnerstag, 18. Juni 2026, Vorrunde, 1. Spieltag

  • 01:00 Uhr: Ghana gegen Panama
  • 04:00 Uhr: Usbekistan gegen Kolumbien

Donnerstag, 18. Juni 2026, Vorrunde, 2. Spieltag

  • 18:00 Uhr: UEFA 4 gegen Südafrika
  • 21:00 Uhr: Schweiz gegen UEFA 1

Freitag, 19. Juni 2026, Vorrunde, 2. Spieltag

  • 00:00 Uhr: Kanada gegen Katar
  • 03:00 Uhr: Mexiko gegen Südkorea
  • 21:00 Uhr: USA gegen Australien

Samstag, 20. Juni 2026, Vorrunde, 2. Spieltag

  • 00:00 Uhr: Schottland gegen Marokko
  • 03:00 Uhr: Brasilien gegen Haiti
  • 06:00 Uhr: UEFA 3 gegen Paraguay
  • 19:00 Uhr: Niederlande gegen UEFA 2
  • 22:00 Uhr: Deutschland gegen Elfenbeinküste

Sonntag, 21. Juni 2026, Vorrunde, 2. Spieltag

  • 02:00 Uhr: Ecuador gegen Curacao
  • 06:00 Uhr: Tunesien gegen Japan
  • 18:00 Uhr: Spanien gegen Saudi-Arabien
  • 21:00 Uhr: Belgien gegen Iran

Montag, 22. Juni 2026, Vorrunde, 2. Spieltag

  • 00:00 Uhr: Uruguay gegen Kap Verde
  • 03:00 Uhr: Neuseeland gegen Ägypten
  • 19:00 Uhr: Argentinien gegen Österreich
  • 23:00 Uhr: Frankreich gegen FIFA 2

Dienstag, 23. Juni 2026, Vorrunde, 2. Spieltag

  • 02:00 Uhr: Norwegen gegen Senegal
  • 05:00 Uhr: Jordanien gegen Algerien
  • 19:00 Uhr: Portugal gegen Usbekistan
  • 22:00 Uhr: England gegen Ghana

Mittwoch, 24. Juni 2026, Vorrunde, 2. Spieltag

  • 01:00 Uhr: Panama gegen Kroatien
  • 04:00 Uhr: Kolumbien gegen FIFA 1

Mittwoch, 24. Juni 2026, Vorrunde, 3. Spieltag

  • 21:00 Uhr: Schweiz gegen Kanada
  • 21:00 Uhr: UEFA 1 gegen Katar

Donnerstag, 25. Juni 2026, Vorrunde, 3. Spieltag

  • 00:00 Uhr: Schottland gegen Brasilien
  • 00:00 Uhr: Marokko gegen Haiti
  • 03:00 Uhr: UEFA 4 gegen Mexiko
  • 03:00 Uhr: Südafrika gegen Südkorea
  • 22:00 Uhr: Ecuador gegen Deutschland
  • 22:00 Uhr: Curacao gegen Elfenbeinküste

Freitag, 26. Juni 2026, Vorrunde, 3. Spieltag

  • 01:00 Uhr: Tunesien gegen Niederlande
  • 01:00 Uhr: Japan gegen UEFA 2
  • 04:00 Uhr: UEFA 3 gegen USA
  • 04:00 Uhr: Paraguay gegen Australien
  • 21:00 Uhr: Norwegen gegen Frankreich
  • 21:00 Uhr: Senegal gegen FIFA 2

Samstag, 27. Juni 2026, Vorrunde, 3. Spieltag

  • 02:00 Uhr: Uruguay gegen Spanien
  • 02:00 Uhr: Kap Verde gegen Saudi-Arabien
  • 05:00 Uhr: Neuseeland gegen Belgien
  • 05:00 Uhr: Ägypten gegen Iran
  • 23:00 Uhr: Panama gegen England
  • 23:00 Uhr: Kroatien gegen Ghana

Sonntag, 28. Juni 2026, Vorrunde, 3. Spieltag

  • 01:30 Uhr: Kolumbien gegen Portugal
  • 01:30 Uhr: FIFA 1 gegen Usbekistan
  • 04:00 Uhr: Jordanien gegen Argentinien
  • 04:00 Uhr: Algerien gegen Österreich

Termine der Fußball-WM 2026 im Überblick

  • Vorrunde: 11. Juni bis 28. Juni 2026
  • Sechzehntelfinale: 28. Juni bis 04. Juli 2026
  • Achtelfinale: 04. Juli bis 07. Juli 2026
  • Viertelfinale: 09. Juli bis 12. Juli 2026
  • Halbfinale: 14. bis 15. Juli 2026
  • Spiel um Platz 3: 18. Juli 2026
  • Finale: 19. Juli 2026

 


 

 