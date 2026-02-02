Die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer findet vom 11. Juni bis 16. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Das sind der Spielplan, die Termine und Uhrzeiten der Spiele im Überblick.

Florian Huth 02.02.2026 - 10:54 Uhr

Die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer findet vom 11. Juni bis zum 16. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt. Es wird eine WM der Superlative! 48 Mannschaften spielen in der Gruppenphase in zwölf Gruppen um den Einzug in das Sechzehntelfinale. In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Informationen zu den Spielterminen und Uhrzeiten von der Vorrunde bis zum Finale bei der Fußball-WM 2026.

Gruppen der Vorrunde der Fußball-WM 2026

In der Vorrunde treten insgesamt 48 Mannschaften in zwölf Gruppen mit jeweils vier Mannschaften gegeneinander an. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt in der Gruppe E mit Curacao, Ecuador und der Elfenbeinküste. Die Gruppenersten und - zweiten sowie acht Gruppendritte qualifizieren sich für das Sechzehntelfinale.