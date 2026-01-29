Die Handball-Europameisterschaft der Männer findet noch bis zum 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen statt. Das sind der Spielplan, die Termine und Anwurfzeiten bis zum Finale im Überblick.
Die Handball-Europameisterschaft der Männer findet vom 15. Januar bis zum 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen statt. Noch vier Mannschaften haben Chancen auf den Titel. Darunter auch die deutschen Handball-Nationalmannschaft, die im Halbfinale auf Kroatien trifft. In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Informationen zu den Spielterminen und Anwurfzeiten bis zum Finale bei der Handball-EM 2026.
Spielplan der Finalrunde der Handball-EM der Männer 2026
Freitag, 30.01.2026