Spielzeit 2026/27 Drei Mal Happy Birthday! Das plant das Stuttgarter Ballett
Béjart, Cranko und Haydée: Neben runden Geburtstagen bietet das Stuttgarter Ballett in der kommenden Saison Uraufführungen von Demis Volpi und David Dawson.
Béjart, Cranko und Haydée: Neben runden Geburtstagen bietet das Stuttgarter Ballett in der kommenden Saison Uraufführungen von Demis Volpi und David Dawson.
Große Geburtstage prägen die kommende Spielzeit des Stuttgarter Balletts: 2027 wäre sein Gründer John Cranko 100 geworden – ebenso wie Maurice Béjart. Und Marcia Haydée, die im Werk beider Choreografen eine wichtige Rolle spielte, feiert im April 90. Geburtstag.