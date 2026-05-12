 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Schöne Aussichten! Das plant die Staatsoper Stuttgart

Spielzeit 2026/27 Schöne Aussichten! Das plant die Staatsoper Stuttgart

Spielzeit 2026/27: Schöne Aussichten! Das plant die Staatsoper Stuttgart
1
Regisseur Milo Rau wird für die Staatsoper Stuttgart Glucks „Alceste“ in einer Koproduktion mit den Wiener Festwochen inszenieren. Foto: imago images/Sabine Gudath

Unter Viktor Schoners Leitung setzt die Staatsoper Stuttgart in der kommenden Saison auf Vielfalt – und auf den neuen Musik-Chef Nicholas Carter.

Erstens: sparen. Zweitens: ach ja, die Sanierung. „Ich bin sehr nachdenklich“, sagt der Intendant der Staatsoper Stuttgart, Viktor Schoner. Erstens: „weil Sparmaßnahmen im laufenden Betrieb schnell ans Eingemachte gehen“. Und zweitens: „Wir müssen mit offenem Visier besprechen, wie wir die Opernsanierung mitsamt dem Interim vor dem Hintergrund der budgetären Herausforderungen stemmen können.“

 

Viktor Schoner ist aber nicht nur nachdenklich. Sondern auch voller Vorfreude, denn die kommende Saison wird an der Staatsoper so vielfältig wie schon lange nicht mehr. Dass dies trotz der Kürzung des Etats möglich ist, liegt vor allem daran, dass es neben einer Koproduktion (mit den Wiener Festwochen bei Milo Raus Inszenierung von Glucks „Alceste“) zwei Übernahmen älterer Erfolgsproduktionen nach Stuttgart geben wird: Von der Londoner Covent Garden Opera kommt Katie Mitchells „intelligente und opulente Inszenierung“ (Schoner) von Donizettis „Lucia di Lammermoor“, vom Theater Basel Verdis „La Traviata“ in der Regie Benedikt von Peters. Diese Produktion war zuvor bereits in Hannover, Bremen und Luzern zu erleben.

Repertoire-Pflege ist wichtig für das Ensemble

Eine intensive Pflege des Repertoires ist Schoner wichtig: Sie gehört zur Tradition des Hauses, und sie ist wichtig für das sehr konstant bleibende Ensemble. Die gut etablierten Crossover-Konzerte werden fortgeführt, ebenfalls die Familienangebote – und die vielfältigen Angebote an die Stadtgesellschaft durch die Junge Oper im Nord (JOiN). Wobei Gordon Kampes Musiktheater „Die drei ??? und das Spiegelkabinett“ auch junge Erwachsene interessieren dürfte.

Opernintendant Viktor Schoner Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die zweite Uraufführung der Saison, „Atatürk“, komponiert vom libanesischen Komponisten und Dirigenten Bassem Akiki, fokussiert auf die Legende rund um die komplexe Persönlichkeit des türkischen Staatsgründers. Die Regie übernimmt mit Ersan Mondtag ein auch in der Oper hoch gehandelter Vertreter der Bildenden Kunst.

Fast wie ein Neustart

Zum Beethoven-Jahr wird es ein „Konzert mit Szene“ rund um den vierten Satz der Neunten Sinfonie geben. Und bei den Neuproduktionen von Schostakowitschs „Lady Macbeth von Mzensk“ (Regie: Ulrike Schwab) sowie Richard Strauss‘ „Rosenkavalier“ (Axel Ranisch) stellt sich der neue Generalmusikdirektor Nicholas Carter vor. Gemeinsam mit dem neuen Chordirektor Jeremy Bines sorgt er für das Gefühl eines Neustarts. Der Intendant selbst will seinen Vertrag (bis 2029) erfüllen. Also, trotz allem: Schöne Aussichten!

Weitere Themen

Spielzeit 2026/27: Drei Mal Happy Birthday! Das plant das Stuttgarter Ballett

Spielzeit 2026/27 Drei Mal Happy Birthday! Das plant das Stuttgarter Ballett

Béjart, Cranko und Haydée: Neben runden Geburtstagen bietet das Stuttgarter Ballett in der kommenden Saison Uraufführungen von Demis Volpi und David Dawson.
Von Andrea Kachelrieß
Spielzeit 2026/27: Schöne Aussichten! Das plant die Staatsoper Stuttgart

Spielzeit 2026/27 Schöne Aussichten! Das plant die Staatsoper Stuttgart

Unter Viktor Schoners Leitung setzt die Staatsoper Stuttgart in der kommenden Saison auf Vielfalt – und auf den neuen Musik-Chef Nicholas Carter.
Von Susanne Benda
Spielzeit 2026/27: Faust wird von der KI verführt – Das plant das Schauspiel Stuttgart

Spielzeit 2026/27 Faust wird von der KI verführt – Das plant das Schauspiel Stuttgart

Von wegen Krise: Das Schauspiel Stuttgart muss zwar sparen, will die aktuellen Erfolge aber auch durch Kooperationen fortsetzen.
Von Adrienne Braun
Volker Weiß zu Religion und Politik: „Wir erleben ein Christentum der Macht, statt der Nächstenliebe“

Volker Weiß zu Religion und Politik „Wir erleben ein Christentum der Macht, statt der Nächstenliebe“

In rechten Kreisen kursiert eine Schwundform politischer Theologie. Ein Gespräch mit dem Historiker Volker Weiß über verschwurbelte Tech-Milliardäre, Apokalyptiker und Antichristen.
Von Stefan Kister
Studie: Künstler in Berlin: Zu viele Künstler oder zu wenig Geld?

Studie: Künstler in Berlin Zu viele Künstler oder zu wenig Geld?

Für Künstler gilt Berlin als Mekka. Die Realität ist keineswegs so schillernd. Sollte das Kunstsystem nicht endlich umdenken?
Von Adrienne Braun
Konzert in der Porsche-Arena: Schiller sorgt in Stuttgart für Gänsehaut und Sternenlicht

Konzert in der Porsche-Arena Schiller sorgt in Stuttgart für Gänsehaut und Sternenlicht

Christopher von Deylen holt für sein Elektropop-Projekt Schiller Gäste auf die Bühne und begeistert mit Klangflächen, Beats und Elektropop-Arien 3000 Fans in der Stuttgart.
Von Thomas Morawitzky
FilmLänd Baden-Württemberg: Standort Baden-Württemberg im Wandel: Mehr Film braucht das Land

FilmLänd Baden-Württemberg Standort Baden-Württemberg im Wandel: Mehr Film braucht das Land

Das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart begeisterte und bestätigte den Aufwind für den Filmstandort Baden-Württemberg. Diesen gilt es zu nutzen, kommentiert unser Autor.
Von Nikolai B. Forstbauer
Uraufführung Oper Stuttgart: Großer Jubel für „Station Paradiso“

Uraufführung Oper Stuttgart Großer Jubel für „Station Paradiso“

Zwischen Stuttgart, Antalya und Neapel: Die Komponistin Sara Glojnarić hat im Stuttgarter Opernhaus „Station Paradiso“ uraufgeführt. Um was geht es bei der „Mixtape-Oper“?
Von Jürgen Kanold
30 Jahre „Independence Day“: Roland Emmerich: „Es täte uns gut, wenn Aliens angreifen würden“

30 Jahre „Independence Day“ Roland Emmerich: „Es täte uns gut, wenn Aliens angreifen würden“

Roland Emmerich jagte 1996 in „Independence Day“ das Weiße Haus in die Luft. Jetzt wünscht er sich mehr Mit- statt Gegeneinander - und einen Teil 3 mit Will Smith.
Von Gunther Reinhardt
Edgar Allan Poe - der Virtuose des Grauens

Vater der Horrorliteratur Edgar Allan Poe - der Virtuose des Grauens

Die Popkultur verdankt diesem Autor das Wort Detektiv: Edgar Allan Poe. Ein geheimnisvoller Schrecken, Poes großes Geschenk an die Weltliteratur, umgibt auch seine letzten Tage.
Weitere Artikel zu Spielplan Staatsoper Stuttgart
 
 