Im Mozartsaal ist jetzt das dritte Spoken Arts Festival eröffnet worden. Auf der Gala-Bühne: Iris Berben, Claudia Michelsen und Thomas Thieme.

Roland Müller 15.11.2024 - 15:33 Uhr

Wer damals dabei war, wird sich erinnern: Im vergangenen Jahr war es der große Lars Edinger, der beim Spoken Arts Festival das letzte Wort hatte – er und Brecht, dessen nach der deutschen Teilung entstandene „Kinderhymne“ der Schauspieler im ausverkauften Theaterhaus vortrug. Brecht schrieb das Gedicht als Gegenentwurf zu den beiden deutschen Nationalhymnen, vier in ihrer Einfachheit berührende Liedstrophen, in denen unser Land „nicht über und nicht unter andern Völkern“ steht, sondern als friedlicher Partner neben ihnen. „Dass ein gutes Deutschland blühe/Wie ein andres gutes Land“, heißt es darin – und explizit an diese Hoffnung knüpft die dritte Ausgabe des Festivals an, die am Donnerstag im bestens gefüllten Mozartsaal der Liederhalle eröffnet wurde.