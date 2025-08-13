Sport im Olgäle Krebskranke Kinder: Bloß nicht im Bett bleiben!
Wenn Kinder an Krebs erkranken, ist es mit Toben vorbei. Dabei ist Sport während der Therapie wichtig: Wie die Stuttgarter Kinderklinik ihre kleinen Patienten trainiert.
Der rote Ball fliegt ins Tor. Und Josha (Name geändert) jubelt – etwas zu ungestüm: Prompt fängt es am Infusionsständer an zu piepen. „Ups“, sagt Josha und grinst die Krankenpflegerin an, die kommen muss, um die Medikamentenzufuhr des Achtjährigen wieder zu sichern. Die Geräte reagieren recht empfindlich auf rasche Bewegungen, erklärt sie. Es wird vielleicht noch öfter piepen. Josha zuckt mit den Schultern: Und wenn schon. Er will jetzt weiter Hockey im Krankenhausflur spielen.