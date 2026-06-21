Elf Millionen Euro soll die Sanierung des Hallenbads in Nellingen kosten. Das kann die Stadt Ostfildern nicht alleine schultern. Deshalb werden Fördergelder gebraucht.
21.06.2026 - 16:00 Uhr
Das Hallenbad in Nellingen muss dringend saniert werden. Das Gebäude aus dem Jahr 1969 ist das einzige kommunale Hallenbad in der Stadt mit 40 000 Einwohnern. Deshalb sind sich die Kommunalpolitiker einig, dass das Schwimmbad für rund 11 Millionen Euro saniert werden muss. Deshalb beantragt die Stadt nun Fördermittel. Die Sanierung aus eigener Kraft zu schultern, ist angesichts der angespannten Haushaltslage in Ostfildern nicht drin.