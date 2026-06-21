Elf Millionen Euro soll die Sanierung des Hallenbads in Nellingen kosten. Das kann die Stadt Ostfildern nicht alleine schultern. Deshalb werden Fördergelder gebraucht.

Das Hallenbad in Nellingen muss dringend saniert werden. Das Gebäude aus dem Jahr 1969 ist das einzige kommunale Hallenbad in der Stadt mit 40 000 Einwohnern. Deshalb sind sich die Kommunalpolitiker einig, dass das Schwimmbad für rund 11 Millionen Euro saniert werden muss. Deshalb beantragt die Stadt nun Fördermittel. Die Sanierung aus eigener Kraft zu schultern, ist angesichts der angespannten Haushaltslage in Ostfildern nicht drin.

Bei der sogenannten „Sportmilliarde“ kam die Stadt mit ihrer Projektskizze für die umfassende Sanierung nicht zum Zug. Deshalb versucht es die Kommune nun mit dem bundesweiten Förderprogramm „Sanierung kommunaler Schwimmbäder“. Für dieses Programm stehen insgesamt 250 Millionen Euro an Fördermitteln zur Verfügung. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats im Stadthaus im Scharnhauser Park stimmten die Kommunalpolitiker dafür, den Förderantrag einzureichen.

Mit einem neuen Betriebskonzept will die Stadt Ostfildern sparen

Lange hatten die Kommunalpolitiker in vorausgegangenen Sitzungen um den Betrieb des letzten kommunal betriebenen Bades in der Stadt gerungen – mit einem neuen Betriebskonzept wollen die Stadtwerke Ostfildern schon jetzt kräftig Kosten sparen. Damit sollen der Vereins- und der Schulsport gestärkt werden.

Das Bad aus dem Jahr 1969 ist in die Jahre gekommen. Foto: Markus Brändli

Die Sprecher der Fraktionen machten aber deutlich, dass sie hinter einer Sanierung des Bades stehen, und diese unbedingt möglich machen wollen. Anja Raatzsch (Grüne) unterstützt den Antrag mit ihrer Fraktion ausdrücklich. Nicht nur als Ort für den Sport sei das Hallenbad Nellingen wichtig. Da gehe es auch um die Gesundheit der Badegäste und um soziale Begegnung: „Wir setzen uns für den Erhalt und die Weiterentwicklung ein.“ Gerade für Kinder, Familien sowie den Vereins- und Schulsport sei ein verlässliches und gut ausgestattetes Hallenbad unverzichtbar. Wir setzen uns weiterhin für den Erhalt und die Weiterentwicklung dieser wichtigen städtischen Einrichtung ein.

Auch Martina Sandhorst-Schäfer (SPD) sprach sich für den Erhalt des bald 60 Jahre alten Bades aus. Dass das Bad schon so häufig Thema im Gemeinderat war, zeigt Ulrike Berger-Kögler (CDU) die Bedeutung des Schwimmbades. Nachdem das Projekt bei der Sportmilliarde nicht zum Zug gekommen ist, freut sie sich, „dass die vorliegende Projektskizze nun in einem anderen Fördertopf, dem Bundesprogramm ‚Sanierung kommunaler Schwimmbäder’ eine zweite Chance erhält.

Wie wichtig das Nellinger Bad für die Jugendlichen in der ganzen Stadt ist, stellte der Jugendsprechende Niklas Binder in der Sitzung klar. Gerade für den Vereins-und Schulsport ist das Hallenbad auf dem Nellinger Schulcampus unverzichtbar.

Jugendliche wünschen sich die Sanierung des Hallenbades