Sind Innenstädte doch kein hoffnungsloser Fall? Decathlon glaubt an ihre Zukunft. Der französische Sportartikel-Riese gilt als heißer Kandidat für die Nachfolge der Räume von S. Oliver an der Königstraße in Stuttgart.

Uwe Bogen 23.01.2025 - 16:40 Uhr

Am 8. Februar schließt S. Oliver nach 24 Jahren auf der Königstraße für immer. Auch in Hamburg, München oder Göttingen verabschiedet sich die Modekette. Zuletzt haben sich ihre Umsatzerwartungen auch in Stuttgart im landeseigenen Mittnachtbau nicht erfüllt. Gerade läuft der Ausverkauf mit Rabatten. Als heißer Kandidat für die Nachfolge gilt der französische Sporthandelsriese Decathlon, der in Deutschland gerade atemberaubend expandiert.