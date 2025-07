Sportexperte klärt über Mythen auf: Kraftsport für Teenies: darf das sein?

Philipp will ins Gym. Ein- bis zweimal die Woche Krafttraining wären schon cool, sagt der 14-Jährige. Man möchte schließlich ein paar Muskeln haben – an den Oberarmen, den Schultern und am Rücken. Nicht nur weil’s gut aussieht, beeilt sich der Schüler zu sagen: „Mehr Kraft hilft mir auch bei anderen Dingen, die ich gern mache.“ Beim Skateboardfahren beispielsweise oder beim Training in der Breakdance-Schule. Auch erlebe er im Schulalltag, wie ein trainierter Körper den Umgang unter Seinesgleichen verändere: Muskeln sorgen für mehr Selbstbewusstsein. Leute behandeln einen mit mehr Respekt.