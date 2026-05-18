Sportgymnastik TSV Schmiden: Härtetest für die Nachfolgerinnen von Darja Varfolomeev

Die aktuell Beste der besten Nachwuchsgymnastinnen vom TSV Schmiden in der Altersklasse (AK) 15 musste passen. Alessia Koch, die für die Juniorinnen-Europameisterschaften (JEM) Ende Mai in Varna nominiert ist, hatte die deutschen Jugendmeisterschaften vor heimischer Kulisse wegen einer Erkältung abgesagt. Auf dem Siegertreppchen standen die Schmidenerinnen von Freitag bis Sonntag dennoch häufig, zumeist allerdings auf den Plätzen zwei oder drei. Doch es gab auch Sieger beim TSV: Selina Wittich in der AK 13 und Kira Isabel Schätzberger in der AK 11 landeten auf dem obersten Podest.