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  6. Härtetest für die Nachfolgerinnen von Darja Varfolomeev

Sportgymnastik TSV Schmiden Härtetest für die Nachfolgerinnen von Darja Varfolomeev

Sportgymnastik TSV Schmiden: Härtetest für die Nachfolgerinnen von Darja Varfolomeev
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Melissa Diete wechselt im Sommer an den Bundesstützpunkt nach Schmiden. Foto: Eva Herschmann

Der TSV Schmiden holt bei den deutschen Jugendmeisterschaften drei Titel: Selina Wittich gewinnt den Mehrkampf (AK 13), Kira Isabel Schätzberger zwei Gerätewertungen (AK 11).

Die aktuell Beste der besten Nachwuchsgymnastinnen vom TSV Schmiden in der Altersklasse (AK) 15 musste passen. Alessia Koch, die für die Juniorinnen-Europameisterschaften (JEM) Ende Mai in Varna nominiert ist, hatte die deutschen Jugendmeisterschaften vor heimischer Kulisse wegen einer Erkältung abgesagt. Auf dem Siegertreppchen standen die Schmidenerinnen von Freitag bis Sonntag dennoch häufig, zumeist allerdings auf den Plätzen zwei oder drei. Doch es gab auch Sieger beim TSV: Selina Wittich in der AK 13 und Kira Isabel Schätzberger in der AK 11 landeten auf dem obersten Podest.

 

So voll wie bei „Gymnastik International“, wenn die Meisterklasse angeführt von Olympiasiegerin und Weltmeisterin Darja Varfolomeev auf die Fläche geht, war Schmidens 1-2-3-Sporthalle nicht. Doch auch der Nachwuchs zieht das Interesse auf sich, und die Unterstützung für die potenziellen Nachfolgerinnen der Stars von heute war lautstark. Der Bundesstützpunkt Schmiden war mit zehn Gymnastinnen vom TSV am Start sowie mit Anna Ivanishyna (TSV 1909 Gerstenhofen), die seit einigen Monaten schon im Stützpunkt Schmiden trainiert.

Schmidens Selina Wittich dominierte den Mehrkampf in der AK 13

Bei den Jüngsten, den Elfjährigen, wurde nur ein Mehrkampf geturnt. Ohne Handgerät, mit Reifen und mit Ball belegte Kira Isabel Schätzberger den zweiten Platz hinter Polina Lobanova vom Charlottenburger TSV und war in der Gerätewertung ohne Handgerät und mit Reifen die Beste. In der Altersklasse 12 verpasste Eva Dumich im Mehrkampf mit Platz vier knapp das Siegertreppchen, doch in den Finals holte sie ohne Handgerät und mit Keulen Silber sowie Bronze mit Ball und Band. Schmidens Selina Wittich dominierte den Mehrkampf in der AK 13 vor Eva Krivolapova (OSC Bremerhaven) und Mariia Krylatova (SKG Sprendlingen 1886). In den Gerätefinals holte sie außerdem Silber mit Reifen und Band sowie Bronze mit dem Ball.

Solide Leistungen zeigten Anna Lopatiuk und Anna Ivanishyna in der AK 14. Die Schmidenerin Lopatiuk wurde Vierte im Mehrkampf und gewann in den Finals Silber mit dem Ball und Bronze mit dem Band. Gastgymnastin Ivanishyna holte mit vier Geräten und mit dem Reifen Silber sowie Platz drei im Finale mit dem Ball. Alle Titel in dieser Altersklasse gingen an Melissa Diete von der TSG 1885 Neu-Isenburg, die im Sommer an den Bundesstützpunkt nach Schmiden wechseln wird.

Aleksija Kalajdzic vom TSV Schmiden kam im Mehrkampf auf Rang drei

Melissa Diete ist wie Alessia Koch für die JEM in Varna qualifiziert. Die Dritte im Bunde, die im Wettstreit des Nachwuchses in der bulgarischen Hafenstadt die deutschen Farben vertritt, ist Olivia Minnie Misterek (TSV Bayer 04 Leverkusen), die in Schmiden die Wettkämpfe in der Altersklasse 15 dominierte. Aleksija Kalajdzic vom TSV Schmiden kam im Mehrkampf auf Rang drei und holte Silber im Finale mit dem Band. Ihre Vereinsgefährtinnen holten sich ebenfalls Edelmetall. Leonille Kromm gewann Bronze mit dem Reifen und dem Ball und Sophia Dreger mit dem Band.

Für viele Nachwuchsgymnastinnen das große Vorbild: Darja Varfolomeev Foto: IMAGO/Jan Huebner

Auch Isabell Sawade, die deutsche Teamchefin, war vor Ort, um sich ein Bild zu machen. „Wir haben schon ein paar sehr gute Nachwuchsgymnastinnen in Deutschland, die aus verschiedenen Stützpunkten kommen“, sagte sie. Und die Talentiertesten von ihnen, siehe Melissa Diete, landen über kurz und lang im Nationalmannschaftszentrum in Schmiden. „Schon deshalb ist es gut, dass sie alle mal in Schmiden einen Wettkampf geturnt haben“, sagt Isabell Sawade.

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