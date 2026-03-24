Die Sportkegler des TSV Denkendorf feiern in der 2. Bundesliga einen überzeugenden 7:1-Auswärtssieg bei den SF Friedrichshafen.

red 24.03.2026 - 13:19 Uhr

Die Sportkegler des TSV Denkendorf feierten in der 2. Bundesliga einen überzeugenden 7:1-Auswärtssieg bei den SF Friedrichshafen und machten damit den Aufstieg endgültig klar, nachdem es in der Vorwoche noch nicht geklappt hatte. Das Ergebnis war zwar deutlich, doch der Spielverlauf war lange Zeit umkämpft. Neben dem Erfolg stellten die Denkendorfer mit 3699 Kegeln einen neuen Auswärts-Mannschaftssaisonrekord auf.