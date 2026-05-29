Nach der Diskussion um die fehlende Barrierefreiheit bei der Tübinger Sportlerehrung gibt es nun doch eine Lösung. Die Veranstaltung wird kurzfristig verlegt.
29.05.2026 - 17:46 Uhr
Nach viel Kritik und einer emotionalen Debatte um Inklusion und Barrierefreiheit hat der Streit um die Tübinger Sportlerehrung offenbar ein versöhnliches Ende gefunden. Wie die Stadt Tübingen in einer aktuellen Pressemitteilung bekannt gab, wird die Veranstaltung, die am 30. Juni stattfinden soll, in den Marc-Kemmler-Saal der Tübinger Musikschule verlegt. Die Bühne ist dort über einen selbstständig bedienbaren Hublift vollständig barrierefrei erreichbar.