Sportliche Lesung in Stuttgart Fußball und Pop: Wer schrieb einst Liebesbriefe an Jürgen Klinsmann?

Sportliche Lesung in Stuttgart: Fußball und Pop: Wer schrieb einst Liebesbriefe an Jürgen Klinsmann?
Autorin Michaela Maria Müller liest in Stuttgart aus ihrem Briefroman „Klinsmann“. Foto: ©Uwe Hauth

„Klinsi war meine erste Liebe“, sagt Roman-Autorin Michaela Maria Müller. Bei einer Lesung stellt sie ihren Briefroman in Stuttgart vor.

Lokales: Iris Frey (if)

„An Klinsi mochte ich alles: den schüchternen Blick, die bäckerblonden Haare, das Käfer-Cabriolet, in dem ich gern mitgenommen worden wäre, seine Bescheidenheit, die ich in seinem Lächeln vermutete und natürlich sein Stürmertum auf dem Platz. Dabei war ich Fan des FC Bayern und er Spieler beim VfB Stuttgart“, sagt Michaele Maria Müller. Die Autorin hat einen Briefroman geschrieben über ihre Liebesbriefe, die sie nie abgeschickt hat, obwohl sie unsterblich in den einstigen Stuttgarter Fußballer verliebt war. Jetzt kommt sie an den Neckar nach Bad Cannstatt, unweit der einstigen Spielstätte Klinsmanns – in die Stadtteilbibliothek.

 

Deniz Undav trifft und trifft – und jagt Jürgen Klinsmann eine vereinsinterne Bestmarke ab. Der Ex-Fußballstar wünscht sich den Stürmer des VfB Stuttgart bei der WM.

Dort wird sie im aktuellen WM-Fußballjahr berichten, wie es für sie war, früher als Mädchen Fußballfan zu sein. Es führte in die Vereinzelung. Fußball war der Sport der Jungs, und andere Mädchen interessierten sich nicht dafür. „Ich begann, Klinsi Briefe zu schreiben. Mir hörte ja sonst niemand zu. Mein Leben begann sich zu ordnen.“ Müllers Roman ist eine Liebeserklärung an das Außenseitertum und die Entdeckung, wie alte Lieben noch leuchten: Fußball, Alltag, Popkultur – Themen voller Erinnerungen an die späten Achtziger.

Einst Buchhändlerin in New York, jetzt Romanautorin

Michaela Maria Müller, ist 1974 in Dachau geboren. Sie wuchs auf einem Bauernhof auf. Nach ihrem Realschulabschluss, Ausbildung zur Verlagskauffrau, Buchhändlerin in New York, München und Berlin studierte sie Geschichte und Politikwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Michaela Maria Müller hat bisher drei Romane geschrieben, zuletzt „Zonen der Zeit“.

Die Stadtteilbibliothek in der Überkinger Straße besteht seit 50 Jahren. Doch schon in den 1930er Jahren gab es in Bad Cannstatt die Möglichkeit, Bücher auszuleihen.

Die Lesung aus „Klinsmann. Ein Briefroman“ findet am Donnerstag, 29. Januar, um 19.30 Uhr in der Stadtteilbibliothek Bad Cannstatt, Überkinger Straße 15, statt. Karten und Infos unter Telefon 216-80920 und unter stadtteilbibliothek.badcannstatt@stuttgart.de.

