Sportliche Lesung in Stuttgart Fußball und Pop: Wer schrieb einst Liebesbriefe an Jürgen Klinsmann?
„Klinsi war meine erste Liebe“, sagt Roman-Autorin Michaela Maria Müller. Bei einer Lesung stellt sie ihren Briefroman in Stuttgart vor.
„An Klinsi mochte ich alles: den schüchternen Blick, die bäckerblonden Haare, das Käfer-Cabriolet, in dem ich gern mitgenommen worden wäre, seine Bescheidenheit, die ich in seinem Lächeln vermutete und natürlich sein Stürmertum auf dem Platz. Dabei war ich Fan des FC Bayern und er Spieler beim VfB Stuttgart“, sagt Michaele Maria Müller. Die Autorin hat einen Briefroman geschrieben über ihre Liebesbriefe, die sie nie abgeschickt hat, obwohl sie unsterblich in den einstigen Stuttgarter Fußballer verliebt war. Jetzt kommt sie an den Neckar nach Bad Cannstatt, unweit der einstigen Spielstätte Klinsmanns – in die Stadtteilbibliothek.