„An Klinsi mochte ich alles: den schüchternen Blick, die bäckerblonden Haare, das Käfer-Cabriolet, in dem ich gern mitgenommen worden wäre, seine Bescheidenheit, die ich in seinem Lächeln vermutete und natürlich sein Stürmertum auf dem Platz. Dabei war ich Fan des FC Bayern und er Spieler beim VfB Stuttgart“, sagt Michaele Maria Müller. Die Autorin hat einen Briefroman geschrieben über ihre Liebesbriefe, die sie nie abgeschickt hat, obwohl sie unsterblich in den einstigen Stuttgarter Fußballer verliebt war. Jetzt kommt sie an den Neckar nach Bad Cannstatt, unweit der einstigen Spielstätte Klinsmanns – in die Stadtteilbibliothek.

Einst Buchhändlerin in New York, jetzt Romanautorin

Michaela Maria Müller, ist 1974 in Dachau geboren. Sie wuchs auf einem Bauernhof auf. Nach ihrem Realschulabschluss, Ausbildung zur Verlagskauffrau, Buchhändlerin in New York, München und Berlin studierte sie Geschichte und Politikwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Michaela Maria Müller hat bisher drei Romane geschrieben, zuletzt „Zonen der Zeit“.

Die Lesung aus „Klinsmann. Ein Briefroman“ findet am Donnerstag, 29. Januar, um 19.30 Uhr in der Stadtteilbibliothek Bad Cannstatt, Überkinger Straße 15, statt. Karten und Infos unter Telefon 216-80920 und unter stadtteilbibliothek.badcannstatt@stuttgart.de.