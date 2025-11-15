Sechs Vereine waren sie einst, nun sind sie die Sportkultur Stuttgart. Nahe des Neckar steht nun ihr neues Zentrum, ein Sporthub für 3000 Menschen.
15.11.2025 - 06:00 Uhr
Die Umgebung ist wohl eher, nun ja, ehrlich, denn bildhübsch. Zwischen Kesselstraße und Hedelfinger Straße, unweit des Longhorn LKA, der Omega, einer Tankstelle, einem McDonalds, neben dem Sportplatz, gegenüber den Stadtwerken steht nun der ganze Stolz der knapp 3000 Mitglieder der Sportkultur Stuttgart, das neue Vereinszentrum.