Spots für Suppen-Fans Hier gibt’s Hotpot, Ramen und Co. in Stuttgart
Stuttgart kann mehr als nur Maultaschen in der Brühe: Ob Klassiker im Lehenviertel, Malatange im Westen oder Ramen in der Stadtmitte – wir zeigen euch die besten Suppen-Spots.
Gibt es an kalten Tagen etwas Besseres, als sich mit einer leckeren Suppe aufzuwärmen, aber keinen Bock aufs selbst kochen? Kein Problem, denn Stuttgart bietet eine große Auswahl an Spots für Suppen verschiedenster Art. Wer’s heiß mag, kann mit Freund:innen passenderweise am Feuersee vorbeischauen. Im Süden findet ihr dagegen die klassisch schwäbische Flädlesuppe. Und auch Ramen-Fans werden in der Innenstadt fündig. Von klassischen, regionalen Suppenspezialitäten bis hin zu Suppen aus Fernost – wir verraten euch, wo ihr eure nächste Lieblingssuppe findet.