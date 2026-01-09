Spots für Suppen-Fans: Hier gibt’s Hotpot, Ramen und Co. in Stuttgart

Gibt es an kalten Tagen etwas Besseres, als sich mit einer leckeren Suppe aufzuwärmen, aber keinen Bock aufs selbst kochen? Kein Problem, denn Stuttgart bietet eine große Auswahl an Spots für Suppen verschiedenster Art. Wer’s heiß mag, kann mit Freund:innen passenderweise am Feuersee vorbeischauen. Im Süden findet ihr dagegen die klassisch schwäbische Flädlesuppe. Und auch Ramen-Fans werden in der Innenstadt fündig. Von klassischen, regionalen Suppenspezialitäten bis hin zu Suppen aus Fernost – wir verraten euch, wo ihr eure nächste Lieblingssuppe findet.

Earth Tokyo Wer sich in Stuttgart nicht auskennt, muss erst mal suchen: Das Earth Tokyo findet man in der Unterführung der U- und S-Bahn-Haltestelle Rotebühlplatz. Am besten man kommt seitens der Calwer Passage runter, dort befindet sich der Laden direkt zur Rechten. Es werden unterschiedliche Miso- und Shoyu-Ramen angeboten, außerdem serviert man hier auch Tsukemen, eine japanische Suppenspezialität, bei der die Ramen in die separat dazu servierte, dickere Brühe gedippt werden.

Earth Tokyo, Rotebühlplatz 20 (UG), Stuttgart-Mitte, Mo-Fr 12-15 + 17-22 Uhr, Sa 11.30-15 + 17-22 Uhr , So 11.30-15.30 + 16.30-20.30 Uhr

Fire Fire

Am Feuersee geht es heiß zur Sache: Beim Hotpot, auch als Feuertopf bekannt, werden in einen großen Topf mit spezieller, würziger Brühe frische Zutaten hineingegeben und gegart – ähnlich einem Fondue. In den Topf kommen im Fire Fire entweder klassisch-chinesische scharfe Fleischbrühe, nicht ganz so scharfe Rinderbrühe oder vegane Brühe aus Tomaten. Jede:r nach ihrem oder seinem Gusto. Das Schöne: Es gibt in der Mitte geteilte Töpfe, sodass man auch als Vierertisch, der um eine Platte sitzt, zwei unterschiedliche Brühen ausprobieren kann.

Fire Fire, Rotebühlstr. 67, Stuttgart-West, Di-So 17.30-22.30 Uhr

Hanoi

Im Stuttgarter Osten bietet das vietnamesische Restaurant Hanoi verschiedene traditionelle Suppen wie Súp Van Than oder Súp Chay an. Wer es scharf mag, wird auf der Speisekarte auch fündig.

Hanoi, Neckarstraße 162, Stuttgart-Ost, Mo+Mi-Fr 11.30-15 + 17-22 Uhr, Sa+So 12-15 + 17-22 Uhr

Kim’s So

Mitten in der Stadt, am Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz, wird eine Vielfalt an koreanischen Gerichten angeboten, so lecker, dass man das Schlangestehen miteinrechnen sollte. Denn hier geht’s so lecker zur Sache, vor allem auch in Sachen Ramyun, das will man auf jeden Fall mal probiert haben. Weil es alle Gerichte auch to go gibt, ist Kim’s So auch ein guter Tipp für die Mittagspause.

Kim’s So, Neue Brücke 8, Stuttgart-Mitte, Mo-Fr 11.30-15 + 17-22 Uhr, Sa+So 11.30-22 Uhr

Das Lehen

Wir im Schwabenländle wissen gut gemachte Maultaschen zu schätzen. Das gemütliche Lokal im Lehenviertel tischt eine exzellente Maultaschen-Suppe auf.

Das Lehen, Lehenstr. 13, Stuttgart-Süd, Mo-Do 17-0 Uhr, Fr-Sa 17-1 Uhr, So 16-23 Uhr

Mala Town

Die Schlange vor dem Spot in Stuttgart-West scheint nie zu enden. Im Kessel ist man eben auf den Geschmack gekommen und möchte das chinesische Suppengericht nicht mehr missen. „Malatang“ ist übrigens ein typisches, chinesisches Street-Food-Gericht, das nach der Gewürzmischung aus Szechuanpfeffer und Chili benannt wurde.

Mala Town, Reuchlinstr. 12, Stuttgart-West, täglich 12-20 Uhr

Mandu

Wer einen Hauch Südkorea verspüren möchte, wird im Mandu am Berliner Platz glücklich. Hier bekommt ihr die koreanische Version der Ramen (Ramyun) oder aber auch Mandukuk, eine herzhafte Suppe mit Fleisch oder Gemüse-Mandu.

Mandu, Fritz-Elsas-Str. 60, Stuttgart-Mitte, Mo-Do 12-20 Uhr, Fr-Sa 12-21 Uhr

Noodle 1

Im vietnamesischen Restaurant von Fanny T.P. Tran steht traditionell asiatische Küche auf dem Plan. Fanny liebt Nudelsuppe – und diese Liebe hat sie mit nach Stuttgart gebracht. Im Noodle 1 bekommt man leckeres Pho mit extra importiertem Gemüse aus Vietnam.

Noodle 1, Wilhelmsplatz 1, Stuttgart-Mitte, Di-Fr 12-14.30 + 17.30-23 Uhr, Sa 13-23 Uhr, So 17-22 Uhr

Pho à la Mama

Wenn es um Pho geht, darf das beliebte vietnamesische Restaurant in Stuttgart-Zuffenhausen natürlich nicht fehlen. Das Restaurant bietet nicht nur vegane und vegetarische Speisen an, sondern auch laktose- und glutenfreie. Auf der Speisekarte stehen derzeit sieben unterschiedliche Suppen – da ist bestimmt für jeden, der asiatische Suppen mag, etwas dabei.

Pho à la Mama, Schwieberdinger Str. 23, Stuttgart-Zuffenhausen, Mo+Mi-Fr 11-14.30 + 17-22 Uhr, Sa+So 15-22 Uhr

Pho Boeuf

Vietnamesisches Streetfood im Herzen von Stuttgart – im Restaurant Pho Boeuf gibt es verschiedene vietnamesische Gerichte. Auf der Speisekarte stehen vor allem Nudelsuppen, die in der Regel mit Frühlingszwiebeln, Koriander, Sojasprossen, Limette und Chili serviert werden.

Pho Boeuf, Mailänder Platz 5, Stuttgart-Mitte, Mo-Do 11.30-14.30 + 17.30-21.30 Uhr, Fr 11.30-14.30 + 17:30-22 Uhr, Sa 11.30-22 Uhr, So 17-22 Uhr

San’s

Das San’s in Stuttgart-Mitte ist bekannt für seine leckeren Suppen. In der Bistro- und Weinbar könnt ihr für unter sechs Euro eine Suppe schlürfen. Der Klassiker schlechthin: Die Tomatencremesuppe.

San’s, Kleiner Schlossplatz 13, Stuttgart-Mitte, Mo 11-16 Uhr, Di-Do 11-1 Uhr, Fr+Sa 11-3 Uhr

TangBa

An der Hauptstätter Straße hat der zweite Malatang-Spot im Kessel eröffnet. Die Rede ist von Tang Ba, wo es neben dem chinesischen Suppengericht – mit einer grandiosen Zutatenauswahl – einen Bathing-Espresso-Teddy gibt. Wer mehr wissen will, sollte hin.

TangBa, Hauptstätter Str. 33/35, Stuttgart-Mitte, Di-Do 16-22 Uhr, Fr-Sa 13-22 Uhr, So 14-21 Uhr

Tay Ho

Wer mitten in der Stadt unterwegs ist und sich mit einer Suppe aufwärmen möchte, hat im vietnamesischen Restaurant Tay Ho die Qual der Wahl. Ob Reisnudelsuppe, Fischsuppe oder Thái-Curry-Suppe, hier ist für jeden was dabei.

Tay Ho, Rathauspassage 7, Stuttgart-Mitte, Mo-Mi 11-21 Uhr, Do-Sa 11-22 Uhr

Theater La Lune/Cuisin’le

Suppe und Theater passen nicht zusammen? Und ob! Im La Lune gibt es zur Vorstellung auch die passende Suppe - Kultur und Geschmack in einem. Für die wechselnden Suppen wird saisonales Gemüse vom Wochenmarkt verwendet.

Theater La Lune/Cuisin’le, Gablenberger Hauptstr. 130, Stuttgart-Ost, Do+Fr 12-22 Uhr, Sa 10-22 Uhr, So 10-20 Uhr

Umami

Auch hier kann man mit langen Schlangen rechnen: Im Umami gibt es authentische Ramen, die unter anderem mit Schweine-, Miso- oder aber auch Seetangbrühe zubereitet werden. Das Restaurant legt besonders Wert auf ein abwechslungsreiches Erlebnis für seine Gäste.

Umami, Eberhardstr. 47, Stuttgart-Mitte, tägl. 11.30-22 Uhr

Weinstube Fröhlich

Lust auf schwäbische Klassiker? Im Herzen der Stuttgarter Altstadt findet ihr die Weinstube Fröhlich. Auch hier bekommt ihr leckere Flädle -oder Maultaschensuppe.

Weinstube Fröhlich, Leonhardstr. 5, Stuttgart-Mitte, Di-Sa 17.30-0 Uhr