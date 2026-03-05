Auch am Donnerstagvormittag bleiben die Spritpreise in Stuttgart hoch. Wie viel man an den Tankstellen bezahlt – und in welchem Stadtteil man Benzin günstig tanken kann.
05.03.2026 - 12:04 Uhr
Wer aktuell in Stuttgart tankt, muss beim Blick auf die Preisanzeige ordentlich schlucken: Denn die Preise für Diesel und Benzin steigen aufgrund des Konflikts im Nahen Osten seit dem Wochenende deutlich. Am Dienstag knackten die Benzinpreise an den ersten Tankstellen in Stuttgart erstmals die 2-Euro-Marke. Und für Autofahrer im Kessel ist noch kein Ende in Sicht.