Für den den Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers ging am Montag eine sehr harmonisch verlaufene Mitgliederversammlung über die Bühne. Wir haben eine Auswahl von Aussagen und Sprüchen von Protagonisten gesammelt.

„Enzo, du warst nicht nur ein guter Spielmacher, du bringst auch im Sponsoring immer wieder die Kugel ins Netz.“ (Präsident Rainer Lorz zu Enzo Marchese, Head of Sponsoring bei den Blauen)

„Ich bin jetzt seit 19 Jahren bei den Kickers. 2005 war ich zufällig in den Aufsichtsrat gekommen, da der andere Kandidat an dem Tag Zahnschmerzen hatte.“ (Rainer Lorz)

„Der B-Block ist unsere emotionale Herzkammer. Die Fans dort sind längst drittligatauglich.“ (Aufsichtsratschef Christian Steinle)

„Auch wenn ich nicht mehr als Schatzmeister aktiv bin. Ich werde dabei bleiben: Einmal Blauer, immer Blauer!“ (Das ausgeschiedene Präsidiumsmitglied Christian Hutter)

„Wir nehmen Oberbürgermeister Frank Nopper beim Wort. Baubeginn der Gegengerade soll im Herbst 2025 sein.“ (Präsidiumsmitglied Jürgen Kindler)

„Die Kickers gehören in die zweite Liga. Streichen Sie diesen Satz bitte aus Ihrem Vokabular. Die Vergangenheit bringt uns nicht weiter und geht an der Realität vorbei. Wir müssen nach vorne schauen.“ (Rainer Lorz an die Mitglieder)

„Die Trennung von Mustafa Ünal ändert nichts an unserer Wertschätzung für ihn und sein ganzes Team.“ (Jürgen Kindler)

„Rollt das Feld von hinten auf“

„Ohne ihren Einsatz, ihre Zeit, ihr Geld würde es die Kickers in der gegenwärtigen Form nicht geben.“ (Steinle an Lorz)

„Es sind noch drei Spiele bis zur Winterpause. Schnappt euch die drei Punkte und greift noch einmal an. Diesmal rollt ihr das Feld von hinten auf. Das ist eine gute Taktik.“ (Ehrenratsmitglied Guido Dobbratz an die Mannschaft)

„Ohne Ihre Unterstützung würden die Kickers wahrscheinlich immer noch in der Oberliga spielen.“ (Christian Steinle an Aufsichtsrat und Gönner Günter Daiss)

„Wir sind der von Mitgliedern getragene, familiäre Stadtverein in der Landeshauptstadt, der Gegenentwurf zum Verein auf der anderen Seite des Neckars. Wir sind so etwas wie ein Fußball-Startup“ (Steinle)

„Es ist ein enormer Ansporn weiter nach oben zu kommen. Wir bohren dieses dicke Brett gemeinsam.“ (Steinle)

„Für mich war die vergangene Saison ein schlimmer Tiefpunkt. Der Verein hat die Riesenchance auf den Durchmarsch verpasst. Der Verein hätte früher die Reißleine ziehen müssen, er hat aber tatenlos zugesehen, wie das Übel seinen Lauf nahm.“ (Mitglied Dieter Ansel bei der Aussprache)

„Lasst es krachen!“

„Wir haben alle das große Ziel dritte Liga. Aber das ist kein Selbstläufer, es steht immer auch ein Gegner auf dem Platz.“ (Lorz)

„Im Spiel in Kassel zeigte sich ein Klassenunterschied. Weiter so! Alles gute für die Rückrunde – und lasst es krachen!“ (Lorz an die Mannschaft)

Ergebnisse und Termine

Pflichtspiele

Stuttgarter Kickers – Eintracht Frankfurt II 2:1, FC Esslingen – Kickers 0:5 (WFV-Pokal), FC 08 Homburg – Kickers 1:1, Kickers – FC 08 Villingen 1:0, FC Normannia Gmünd – Kickers 1:3 n. V. (WFV-Pokal), FC Gießen – Kickers 2:2, Kickers – FC-Astoria Walldorf 1:0, 1. Göppinger SV – Kickers 0:0, Kickers – SGV Freiberg 1:3 n. V. (WFV-Pokal), Kickers – TSV Steinbach Haiger 5:1, Kickers Offenbach – Kickers 2:0, Kickers – FSV Frankfurt 0:1, SGV Freiberg – Kickers 2:2, Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II 1:2, Bahlinger SC – Kickers 1:3, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 2:2, Eintracht Trier – Kickers 0:6, SC Freiburg II – Kickers 2:1, Kickers – 1. FSV Mainz 05 II 1:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 1:3, Eintracht Frankfurt II – Kickers (24. November, 14 Uhr), Kickers – FC 08 Homburg (30. November, 14 Uhr), FC 08 Villingen – Kickers (7. Dezember, 14 Uhr). (jüf)