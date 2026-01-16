Der Fuhrpark der Stuttgarter Straßenbahnen AG muss erneuert und ausgebaut werden, um das Angebot erhalten und verbessern zu können – mit großzügiger Unterstützung des Landes.
Das Rückgrat des öffentlichen Nahverkehrs in Stuttgart bilden die Stadtbahnen der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) – zum Beispiel wenn die S-Bahn wie zurzeit wieder zur Urlaubsmesse CMT zur Landesmesse unterbrochen ist. „Alleine die drei Stammstrecken U6, U7 und U12 befördern am Tag rund 250 000 Fahrgäste“, betonte der Technische Vorstand der SSB, Thomas Moser. Doch neben dem nötigen Personal sei vor allem ein moderner Fuhrpark die Voraussetzung für ein weiterhin verlässliches, modernes und kundenorientiertes Angebot. Umso mehr ist die Freude groß über die Förderung des Landes in Höhe von knapp 56 Millionen Euro für die Anschaffung von 30 neuen Stadtbahnen.