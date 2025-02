Die Stuttgarter Straßenbahnen AG beginnt in diesem Jahr, drei Haltestellen in Stuttgart-Süd auszubauen. Dafür wird der Stadtbahnbetrieb für mehrere Monate unterbrochen. Das müssen die Fahrgäste wissen.

Uli Nagel 14.02.2025 - 11:16 Uhr

Anfang 2023 begann die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB), auf der Trasse der Stadtbahnlinie U 1 zahlreiche Hochbahnsteige zu verlängern. Der Grund: Da die Linie in den Stoßzeiten hoffnungslos überlastet ist, sollen künftig auch hier die 80 Meter langen Züge zum Einsatz kommen. Insgesamt zwölf Haltestellen standen auf der Agenda, wobei das Projekt in zwei Bauabschnitte unterteilt wurde. Den Anfang machte der Abschnitt zwischen Bad Cannstatt und Fellbach mit insgesamt neun Haltestellen. Nachdem vergangenen Samstag die Haltestelle Augsburger Platz, die um fast 150 Meter verlegt werden musste, in Betrieb genommen wurde, ist dieser „Trassen-Ast“ der U 1 bis auf einige Restarbeiten sowie die Endhaltestelle Lutherkirche in Fellbach fertig.