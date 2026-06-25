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  4. Gericht macht Weg frei für Prozess gegen Augenärzte

Staatsanwaltschaft Stuttgart Gericht macht Weg frei für Prozess gegen Augenärzte

Staatsanwaltschaft Stuttgart: Gericht macht Weg frei für Prozess gegen Augenärzte
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Harmloser Augenarzt-Termin: Kontrolle des Sehvermögens Foto: picture alliance/dpa/Sven Hoppe

Unnötige Operationen des Geldes wegen? Was die Staatsanwaltschaft Stuttgart als Betrug und Körperverletzung wertet, weisen die Ärzte als haltlos zurück.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Es war eine Nachricht, die bundesweit Aufsehen erregte. Gegen zwei Augenärzte eines süddeutschen Verbundes, wurde im vorigen Herbst bekannt, habe die Staatsanwaltschaft Stuttgart Haftbefehle erwirkt. Im Zuge von Ermittlungen wegen Abrechnungsbetrugs und Körperverletzung im Zusammenhang mit medizinisch nicht indizierten Eingriffen seien sie tatsächlich inhaftiert worden; der Grund: Wiederholungsgefahr. Wenig später kamen die beiden wieder frei, offenbar gegen strenge Auflagen.

 

Die Ermittlungen in dem Verfahren, bei denen es um Vorgänge aus den Jahren 2020 bis 2025 geht, dauern nach Auskunft der Staatsanwaltschaft weiter an. Doch in einem vorausgehenden Verfahren wegen gleich gelagerter Sachverhalte aus früheren Jahren rückt nun ein Prozess näher. Die Kernfrage ist in beiden Komplexen dieselbe: wurden meist ältere Patienten – vor allem bei „grauem Star“ - des Geldes wegen zu Operationen gedrängt, die medizinisch nicht oder noch nicht nötig waren?

Anklage nach jahrelangen Ermittlungen

Nach einer Razzia im Jahr 2019 untersuchten Polizei und Staatsanwaltschaft etwa 20 besonders exemplarische Fälle, unterstützt von einem medizinischen Gutachter. Da die trüb gewordene Linse bei einem Austausch entsorgt wird, wurden vor allem Vorgänge geprüft, in denen es am Ende nicht zum Eingriff kam. Im August 2025 hatten die Ermittler nach jahrelanger Arbeit Anklage gegen insgesamt drei Augenärzte des Verbundes erhoben. Seither hatte die zuständige Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts Stuttgart die Anklageschrift geprüft und den Ärzten wie ihren Verteidigern Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

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Schon früh hatten diese die Vorwürfe als „vollumfänglich falsch“ zurückgewiesen – was sie offenkundig bis heute tun. Mit zunehmender Spannung wurde daher erwartet, ob die Kammer die Anklage zulassen und das Verfahren eröffnen würde. Dann, so die Erwartung auch in Ärztekreisen, würden für den Berufsstand hoch sensible Fragen richterlich geklärt.

Beginn der Hauptverhandlung noch nicht absehbar

Nun, gut neun Monate später, ist diese Schwelle genommen. Wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage mitteilte, wurde das Verfahren inzwischen eröffnet. Lediglich zwei Betrugstaten habe die Kammer nicht zugelassen, da diese inzwischen verjährt seien. Wann die Hauptverhandlung selbst beginnen solle, sei „derzeit nicht absehbar“. Wie stets haben Fälle Vorrang, bei denen Beteiligte in Haft sitzen.

Zahlenmäßig fallen die zwei abgehakten Fälle nicht sonderlich ins Gewicht. Den beiden Hauptangeschuldigten, dem Mann und der Frau, hatte die Anklage mehrere Dutzend Punkte vorgeworfen: jeweils 45 Vergehen des schweren gemeinschaftlichen Betruges, 26 Vergehen des versuchten schweren Betruges sowie mehrere Vergehen der gefährlichen Körperverletzung und des Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Beim dritten Angeschuldigten geht es nur um Einzelfälle. Für alle drei beantragt die Staatsanwaltschaft zudem die Anordnung eines Berufsverbots. Das kann befristet für bis zu fünf Jahre verhängt werden, wenn eine „Gesamtwürdigung“ von Verurteilten weitere rechtswidrige Taten erwarten lässt.

Augenärzte verweisen auf entlastende Gutachten

Ganz anders klingt eine aktuelle Stellungnahme des Anwalts der Augenärzte. „Die ermittlungsgegenständlichen Sachverhalte sind im Wesentlichen nicht angeklagt“, teilte er unserer Zeitung mit, ohne dies genauer zu erläutern. Inzwischen gebe es vier unabhängige Gutachten, die allesamt attestierten, dass das Verhalten seiner Mandanten „keinen rechtlichen Bedenken begegnet“. Die Verteidigung strebe daher die Einstellung des Verfahrens an – und das ausdrücklich nicht gegen eine Geldauflage. Zuletzt hatte es in Ärztekreisen Spekulationen gegeben, die angeklagten Kollegen könnten den Weg der Zahlung wählen.

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Das wäre in Wirtschaftsstrafverfahren „nicht ungewöhnlich“, erläuterte ein Gerichtssprecher. Ob eine solche Einstellung in Frage komme, lasse sich derzeit aber „nicht ansatzweise verlässlich sagen“. Genauso bedeckt hält sich die Staatsanwaltschaft, die der Einstellung gegen Geldauflage zustimmen müsste. „Ob eine solche zu irgendeinem Zeitpunkt im Verfahren in Betracht kommt“, so eine Sprecherin, „ kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantwortet werden“.

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