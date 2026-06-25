Staatsanwaltschaft Stuttgart Gericht macht Weg frei für Prozess gegen Augenärzte
Unnötige Operationen des Geldes wegen? Was die Staatsanwaltschaft Stuttgart als Betrug und Körperverletzung wertet, weisen die Ärzte als haltlos zurück.
Unnötige Operationen des Geldes wegen? Was die Staatsanwaltschaft Stuttgart als Betrug und Körperverletzung wertet, weisen die Ärzte als haltlos zurück.
Es war eine Nachricht, die bundesweit Aufsehen erregte. Gegen zwei Augenärzte eines süddeutschen Verbundes, wurde im vorigen Herbst bekannt, habe die Staatsanwaltschaft Stuttgart Haftbefehle erwirkt. Im Zuge von Ermittlungen wegen Abrechnungsbetrugs und Körperverletzung im Zusammenhang mit medizinisch nicht indizierten Eingriffen seien sie tatsächlich inhaftiert worden; der Grund: Wiederholungsgefahr. Wenig später kamen die beiden wieder frei, offenbar gegen strenge Auflagen.