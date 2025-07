Herausragende Persönlichkeiten der Kunstszene präsentiert die Dialogreihe „Über Kunst“ unserer Zeitung in der Staatsgalerie Stuttgart. Mit einem besonderen Abend machen wir das Galerienwochenende in Stuttgart am 20. und 21. September zur Kunstwoche: Bereits am Donnerstag, 18. September sind Petra Olschowski , Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg; Stefanie Patruno , Direktorin Städtische Galerie Karlsruhe sowie Kay Kromeier , Geschäftsführer der Galerie Schlichtenmaier und Vorsitzender der Initiative Stuttgarter Galerien zeitgenössischer Kunst, „Über Kunst“-Gäste in der Staatsgalerie Stuttgart. Sie können gerne dabei sein. Der Eintritt ist frei. Beginn ist um 19.30 Uhr (Einlass: 19 Uhr). Eine Anmeldung ist erforderlich – unter der Adresse www.zeitung-erleben.de/ueberkunst .

Stefanie Patruno ist Direktorin der Städtischen Galerie Karlsruhe und engagiert sich auf vielfältige Weise für junge Kunst Foto: ARTIS - Uli Deck

Baden-Württemberg glänzt mit einer so vielfältigen wie hochkarätigen Kunstlandschaft. Getragen von einer Förderstruktur, die ebenso staatliche Sammlungen und Museen in die Zukunft führen soll wie auch über gezielte Programme immer wieder besondere Akzente in der Fläche wie in urbanen Offspaces setzt, wird das Land zugleich von herausragenden Unternehmens- und Privatsammlungen geprägt. Als zentrales Schaufenster auch für die Privatgalerien in Baden-Württemberg hat sich die Kunstmesse Art Karlsruhe etabliert. Immer wichtiger werden zugleich gemeinsame Aktionen der Privatgalerien. Eine besondere Rolle spielt hier der Galerienrundgang in Stuttgart. Am Samstag, 20., und Sonntag, 21. September, ist wieder Art Alarm in der Landeshauptstadt – und bereits am Donnerstag, 18. September, ist die Staatsgalerie Stuttgart in der Dialogreihe „Über Kunst“ unserer Zeitung Bühne eines hochkarätig besetzten Podiums.

Kay Kromeier ist Geschäftsführer der Galerie Schlichtenmaier und Vorsitzender der Initiative Stuttgarter Galerien zeitgenössischer Kunst Foto: Galerie Schlichtenmaier

Wie kann die Landespolitik bei neuen Herausforderungen für den Haushalt die Kunstförderung absichern? Wo sieht Wissenschafts- und Kunstministerin Petra Olschowski gar noch Möglichkeiten für neue Wege? Welche Rolle spielen künftig öffentliche Sammlungen und Museen – und welche Allianzen gehen sie ein? Und natürlich: Hat der Typus der Künstlerinnen und Künstler über lange Zeit begleitenden Galerie, die zugleich immer wieder mit Neuentdeckungen punktet, Zukunft? Über diese und andere Fragen sprechen wir in unserer Dialogreihe „Über Kunst“ in der Staatsgalerie Stuttgart am Donnerstag, 18. September, mit Ministerin Petra Olschowski, Museumschefin Stefanie Patruno und Galerist Kay Kromeier.

„KunstLänd – wie weiter?“ – das ist das Thema unseres nächsten „Über Kunst“-Abends in der Staatsgalerie Stuttgart. Starten Sie mit uns in die neue Kunstsaison und in den Galerienrundgang Stuttgart – am 18. September um 19.30 Uhr.