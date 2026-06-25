Herausragende Persönlichkeiten der Kunstszene präsentiert die Dialogreihe „Über Kunst“ unserer Zeitung in der Staatsgalerie Stuttgart. Am 15. Juli geht es weiter.
25.06.2026 - 12:45 Uhr
Herausragende Persönlichkeiten der Kunstszene präsentiert die Dialogreihe „Über Kunst“ unserer Zeitung in der Staatsgalerie Stuttgart. Gäste am Mittwoch, 15. Juli (Beginn 19 Uhr), sind: Ricarda Roggan, international bekannte Fotokünstlerin und Professorin für Fotografie an der Kunstakademie Stuttgart; Markus Hartmann, Verleger und Kurator; Bertram Kaschek, Kurator der Staatsgalerie Stuttgart für Deutsche und Niederländische Kunst vor 1800 (Kunst auf Papier) sowie Mit-Lenker der Staatsgalerie-Fotokunst-Bühne „The Gällery“. Sie können dabei sein.