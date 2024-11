Jung, international gefeiert und ein ausgewiesener Teamplayer – das sind die wichtigen Label für den australischen Dirigenten Nicholas Carter, den neuen Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart.

Nikolai B. Forstbauer 08.11.2024 - 12:04 Uhr

Cornelius Meister ist noch bis Ende der Saison 2025/2026 Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart und des Staatsorchesters Stuttgart. Wenn Meister am 24. Mai bei der Premiere von Mozarts „Idomeneo“ in Opernhaus Stuttgart am Pult steht, gilt die Aufmerksamkeit indes wohl nicht mehr nur der künstlerischen Qualität. Mit dem Australier Nicholas Carter steht nun Meisters Nachfolger fest. Bereits diese Woche hat der Australier in Stuttgart seinen Vertrag unterschrieben. Und so kann die Oper Stuttgart melden: Der 39-jährige australische Dirigent Nicholas Carter wird von der Saison 2026/27 an Generalmusikdirektor der Staatsoper Stuttgart und des Staatsorchesters Stuttgart.