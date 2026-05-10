Staatstheater Stuttgart Berlin macht im Opernhaus Stuttgart das Licht an
Das Opernhaus Stuttgart ist dringend sanierungsbedürftig. Jetzt kann zumindest die Beleuchtung erneuert werden. Der Bund überweist 650 000 Euro – zur Freude auch der SPD.
Das Opernhaus Stuttgart ist dringend sanierungsbedürftig. Jetzt kann zumindest die Beleuchtung erneuert werden. Der Bund überweist 650 000 Euro – zur Freude auch der SPD.
Eben noch wollte die SPD im Stuttgarter Gemeinderat die hälftige Finanzierung der Staatstheater Stuttgart gerne komplett an das Land Baden-Württemberg abgegeben haben, jetzt freuen sich die Sozialdemokraten auf Bundesebene über eine Erleuchtung technischer Art.