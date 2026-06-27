 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Cornelius Meister und Winfried Kretschmann bei Harald Schmidt

Staatstheater Stuttgart Cornelius Meister und Winfried Kretschmann bei Harald Schmidt

Staatstheater Stuttgart: Cornelius Meister und Winfried Kretschmann bei Harald Schmidt
1
Generalmusikdirektor Cornelius Meister (links) und Winfried Kretschmann (Mitte) bei Harald Schmidt im Stuttgarter Schauspielhaus Foto: Björn Klein

Zur kleinen Abschiedsparty hat der scheidende Generalmusikdirektor Cornelius Meister bei Harald Schmidt im Schauspielhaus vorbeigeschaut. Es wurde ein Fest.

Kultur: Tim Schleider (schl)

Viele öffentliche Abschiedsfeiern für Generalmusikdirektoren hat der Berichterstatter noch nicht miterlebt. Aber er ist sich trotzdem sicher, am Freitagabend im Stuttgarter Schauspielhaus eine der fünf schönsten der Musikgeschichte erlebt zu haben. Mitten zwischen drei großen Konzerten mit dem Staatsorchester, mitten zwischen Aufführungen von drei Mahler-Sinfonien hat der scheidende Stuttgarter Generalmusikdirektor Cornelius Meister auch noch mal schnell bei Harald Schmidt vorbeigeschaut.

 

Bei Schmidt geht erst mal alles nach Plan

Oder war es doch anders herum? Harald Schmidt hat Cornelius Meister empfangen? Die „Spielzeitanalysen“ des Ewig-Spötters sind ja längst fester und stets ausverkaufter Bestandteil des Schauspiel-Spielplans, mit einem über die Jahre tief eingeschworenen Harald-Schmidt-Fankreis. Aber erstens war man diesmal doch durchmischt mit Opern- und Konzertfreunden, und zweitens schaffte es Schmidt virtuos, beide Zielgruppen zufrieden zu stellen. In der ersten halben Stunde gab es die gewohnte Tour d’Horizon durch die Nachrichtenlage („Früher hieß es immer: Ich mach was mit Medien. Inzwischen heißt es: Ich mach was mit Faschismus.“) Und ab acht war dann Tonartwechsel nebst Gästen.

Unsere Empfehlung für Sie

Cornelius Meister dirigiert: Diese Abschiedskonzerte sind der Hammer

Cornelius Meister dirigiert Diese Abschiedskonzerte sind der Hammer

Cornelius Meister beginnt seinen letzten Konzert-Dreierpack mit dem Staatsorchester, zwei Mal jubelt ein ausverkaufter Beethovensaal.

Auf der Bühne versammelten sich nach und nach um den Harald-Schmidt-Tisch: eben Cornelius Meister, sodann eine stattliche Anzahl von Musikern des Staatsorchesters, die nach dem Job miteinander Jazz spielen (wobei einige gar keine professionellen Musiker sind, sondern zum Beispiel Orchesterwart), und on top ein unglaublich sommerlich-entspannt wirkender Winfried Kretschmann, der bis vor kurzem Ministerpräsident war, inzwischen aber laut eigenen Worten „nur noch einfacher Bürger“ ist.

Der Alt-Ministerpräsident sagt „beschissen“

Was Harald Schmidt dann aus dieser Versammlung herauskitzelte, war ganz sicher unterhaltsamer als die meisten Vorrundenspiele der Fußball-WM: Die Quasi-Big Band des Staatsorchesters unter Leitung von Uli Röser lieferte in großer Besetzung einen hinreißenden Jazz-Standard nach dem anderen. Kretschmann wiederum berichtete, dass er inzwischen zwar nicht mehr unter amtsbedingtem Schlafdefizit leide, aber dafür an Schlafrhythmus-Störungen („Ich bin um vier Uhr einfach wach“). Und er gestand ein, „beschämt“ zu sein, „dass wir die Opernhaus-Sanierung nicht geschafft haben. Wir haben den dafür günstigen Zeitpunkt einfach verpasst“. Und dann macht er eine kurze Pause und sagt einen Satz, der doch endlich-endlich-endlich mal aus mit-verantwortlichem Kreise zu hören sein musste: „Das ist beschissen“. Betont hat der Bürger Kretschmann dabei das „...schissen“.

Albereien mit den Tänzerinnen

Und dann Cornelius Meister! Man sieht ihn auf privaten Videos Kopfstand und Klimmzüge machen, erlebt ihn bei Albereien mit „Fledermaus“-Tänzerinnen und klatscht auf Kommando rhythmisch zu seinen Klavier-Variationen über die „Tannhäuser“-Ouvertüre – erlebt ihn einfach in diesem typischen Meister-Mix aus Kompetenz, Virtuosität, Begeisterungsfähigkeit, Stilsicherheit, Respekt vor dem Können anderer und der Fähigkeit zur Selbstironie. Und denkt schlussendlich: Mag sein, dass sein Abschied für ihn selbst oder für andere im Haus gerade zum rechten Zeitpunkt kommt. Das Publikum hätte ihn jedenfalls gern noch eine Weile in Stuttgart gehabt. Letzterem bleibt so nur schwer enden wollender Applaus.

Weitere Themen

Staatstheater Stuttgart: Cornelius Meister und Winfried Kretschmann bei Harald Schmidt

Staatstheater Stuttgart Cornelius Meister und Winfried Kretschmann bei Harald Schmidt

Zur kleinen Abschiedsparty hat der scheidende Generalmusikdirektor Cornelius Meister bei Harald Schmidt im Schauspielhaus vorbeigeschaut. Es wurde ein Fest.
Von Tim Schleider
Architektur-Bäder: Stilvoll abtauchen – Stuttgarter Architekten und ihre coolen Schwimmbäder

Architektur-Bäder Stilvoll abtauchen – Stuttgarter Architekten und ihre coolen Schwimmbäder

Drinnen oder draußen abkühlen können sich gestaltungsaffine Menschen in Schwimmbädern im Land, entworfen von Stuttgarter Architekten. Ein Klassiker-Tipp ist auch dabei.
Von Nicole Golombek
Großer Architekturpreis: Gleich 13 Architekturbüros aus Stuttgart nominiert für DAM Preis

Großer Architekturpreis Gleich 13 Architekturbüros aus Stuttgart nominiert für DAM Preis

14 Bauten von Stuttgarter Büros sind für den renommierten DAM-Preis 2027 nominiert, ein bekanntes Büro ist gleich zweimal vertreten. Ein Überblick.
Von Tomo Pavlovic
ARD-Thriller-Serie „Prisoner“: Pia Strietmann: „Reine Action nutzt sich irgendwann ab“

ARD-Thriller-Serie „Prisoner“ Pia Strietmann: „Reine Action nutzt sich irgendwann ab“

Pia Strietmann hat bei der ARD-Thriller-Serie „Prisoner“ Regie geführt und plant, eine Romanze zu drehen – aber auch einen Film, der Menschen davon abhält, die AfD zu wählen.
Von Gunther Reinhardt
Fernsehen: Kultkrimis statt WM

Fernsehen Kultkrimis statt WM

Keine Lust auf WM-TV? Als Kontrastprogramm wiederholen die dritten Programme Kultkrimi-Reihen, die ein allzu frühes Ende ereilte.
Von Tilmann P. Gangloff
Studio-Theater: Endlich wird Gretchens ganze Geschichte erzählt

Studio-Theater Endlich wird Gretchens ganze Geschichte erzählt

Das Studio-Theater in Stuttgart zeigt zu der Frau in „Faust“ eine musikalische Performance, die Goethe und Gegenwart verknüpft. Wie gelingt das?
Von Cord Beintmann
Fünf Jahre Humboldt-Forum in Berlin: Erst Streitobjekt, dann Erfolgsgeschichte?

Fünf Jahre Humboldt-Forum in Berlin Erst Streitobjekt, dann Erfolgsgeschichte?

Seit fünf Jahren ist das Berliner Humboldt-Forum ein Touristen-Hotspot mit Dachterrasse, langen Schlangen am Aufzug und viel Instagram-Glanz. Doch funktioniert das Konzept?
Von Christine Tilmann
Unsere Kunsttipps: Was erarbeitet Tim Berresheim mit dem Wilhelms-Gymnasium in Stuttgart?

Unsere Kunsttipps Was erarbeitet Tim Berresheim mit dem Wilhelms-Gymnasium in Stuttgart?

Stuttgart freut sich über Tim Berresheim live bei Parri Blank, Jim Avignon in Hochform und einen Gast aus Düsseldorf.
Von Nikolai B. Forstbauer
Konzert in Stuttgart: Gitarrenvirtuose: So wars bei Alex Scholpp im Wizemann

Konzert in Stuttgart Gitarrenvirtuose: So war's bei Alex Scholpp im Wizemann

Der Stuttgarter Gitarrist Alex Scholpp spielt in unterschiedlichsten Bands. Jetzt ist er mit seinem Soloprojekt AL9X1 im Wizemann aufgetreten: Bilder, Setlist und Kritik vom Konzert.
Von Alexander Ikrat
Jörg Scheller über S21: Das Narrativ ist alles!

Jörg Scheller über S21 Das Narrativ ist alles!

In Zeiten gnadenloser Beschleunigung und menschenfeindlichen Perfektionsdrucks ragt Stuttgart 21 auf als Leuchtturm der Entschleunigung und der Kritik am Leistungswahn.
Von Jörg Scheller
Weitere Artikel zu Winfried Kretschmann Harald Schmidt Staatstheater Stuttgart
 
 