„Stadt am Bach“ in Großbottwar Bürger-Spenden ermöglichen millionenschweres Freizeitgebiet

Pumptrack, Bouldern, Basketball und vieles mehr: Am Anfang war mancher skeptisch – doch das Millionenprojekt „Stadt am Bach“ nimmt in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg) Gestalt an: dank der Spenden vieler Bürger.