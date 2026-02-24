Stadt lehnt Verkehrsversuch ab: Keine Umweltspur im Schwabtunnel – Behörde warnt vor negativen Auswirkungen

Illegale Überholmanöver im Schwabtunnel und das damit getrübte Sicherheitsempfinden von Radfahrern haben in den vergangenen Monaten für kontroverse Diskussionen geführt. Forderungen nach einer Umweltspur, die künftig von Heslach nach Stuttgart-West nur noch von Bussen, Taxen und Radfahrern benutzt werden darf, erteilte die Verwaltung am Dienstagvormittag eine Absage. „Ein Verkehrsversuch ist sowohl rechtlich als auch planerisch schwierig umsetzbar“, sagte Dirk Herrmann, Leiter der städtischen Straßenverkehrsbehörde im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik. Die Ergebnisse der Modellierung seien aufgrund der negativen Auswirkungen eindeutig. „Man könnte großes Chaos anrichten.“