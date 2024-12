Das Lindenschulzentrum in Untertürkheim platzt aus allen Nähten. Die Stadt prüft daher den Kauf eines Mercedes-Bürogebäudes. Doch auch eine Unterbringung von Flüchtlingen steht im Raum.

Alexander Müller 05.12.2024 - 13:33 Uhr

Das Lindenschulzentrum in Untertürkheim platzt aus allen Nähten. Seit im April nach zehn Jahren die Nutzung der Container auf dem Schulhof ausgelaufen ist, ist der Platzbedarf im weit mehr als 100 Jahre alten Gebäude, das sich Wirtemberg-Gymnasium und Linden-Realschule teilen, noch größer geworden. Zudem steht mittelfristig auch die dringend notwendige Sanierung der Lindenschul-Sporthalle an. Groß sind daher die Hoffnungen, das angrenzende Bürogebäude auf dem früheren Areal von Kino-Bauer in die Schulnutzung integrieren zu können. Allerdings prüft die Stadt auf dem Gelände am Karl-Benz-Platz, das derzeit der Mercedes-Benz AG gehört, auch die Unterbringung von Flüchtlingen.