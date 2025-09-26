 
Stadt sucht neues Design Bleibt das Rössle im Stuttgarter Logo?

Das Rössle ist das Stuttgarter Wahrzeichen. Aber bleibt es auch im Text-Bild-Logo der Stadt erhalten? Foto: LICHTGUT

Das Logo der Landeshauptstadt ist in die Jahre gekommen und soll überarbeitet werden. Auch jüngere Designs, wie das der Feuerwehr, kommen auf den Prüfstand.

Familie/Bildung/Soziales: Lisa Welzhofer (wel)

Das steigende Rössle, daneben der Stuttgart-Schriftzug, dessen Ts ein klassisches Säulenportal bilden: Mit diesem Logo präsentiert sich die Stadt seit 36 Jahren auf Schriftstücken, Broschüren, Aufstellern, Plakaten – auch digital auf ihrer Homepage oder in Netzwerken wie LinkedIn. Doch nun will man im Rathaus moderner werden. Wie jetzt im städtischen Verwaltungsausschuss einstimmig beschlossen, wird sich Stuttgart ein neues Corporate Design (CD) geben – und dafür 280000 Euro aus den bestehenden Mitteln der Kommunikationsabteilung aufwenden.

 

Tatsächlich umfasst der Auftrag, der zusammen mit einer externen Agentur umgesetzt werden soll, mehr als die Wort-Bild-Marke mit dem Rössle. Corporate Design – das meint das gesamte Erscheinungsbild der Stadt nach außen, darin sollen sich auch Identität und Werte spiegeln. Neben Logo, Farbwelt, Typografie, wird das neue Design etwa auch Form und Inhalte der städtischen Websites und Apps, zum Beispiel Videos, einschließen.

Das heutiges Design stammt aus dem Jahr 1989

Notwendig sei das neue CD, weil Stuttgart spätestens ab 2027 mit dem neuen Bahnhof, der Internationalen Bauausstellung (Iba) sowie dem 800-jährigen Stadtjubiläum „ganz neu ins öffentliche Blickfeld rücken“ wird, hieß es in der Vorlage für die abstimmenden Gemeinderätinnen und -räte. „Es geht darum, das Image und die Marke der Stadt zu stärken.“

Weitere Artikel zu Stuttgart Pferd Feuerwehr Design Infografik
 