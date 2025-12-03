Am Dienstagabend ruckelt es gleich an mehreren Stellen im Netz der Stuttgarter Stadtbahn. Unter anderem waren zwei Unfälle an verschiedenen Stellen schuld.
03.12.2025 - 08:49 Uhr
Eine Menge Geduld brauchten diejenigen, die am Dienstagabend mit der Stadtbahn in Stuttgart von A nach B wollten. Auf mehreren Linien kam es zeitweise zu Ausfällen und Verspätungen. Die U14 war am Abend wegen eines Unfalls für mehr als zwei Stunden unterbrochen. An der Haltestelle Heslach-Vogelrain war eine Person gegen 19.20 Uhr von einer Bahn erfasst worden.