Sozialarbeiter im Gespräch Ängste, Likes, Gewalt – Was ist los mit der Jugend?

Die Jugendkriminalität in der Region Ludwigsburg nimmt zu. Schon in der Grundschule werden Konflikte mit Gewalt gelöst, Kinder übers Internet erniedrigt. Die Ursachen sind komplex, sagen drei Sozialarbeiter – häufig liegt es auch einfach an den Erwachsenen.